Richterové se zastal i Nejvyšší soud. Dovolání Aliance pro rodinu odmítl

Aliance spojení s Ruskem odmítla. Příspěvek Richterové považovala za urážlivý, a to i kvůli současné situaci, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině.
„Výroky nepřekročily míru kritiky, která je v demokratické společnosti ještě přípustná,“ konstatoval loni předseda odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze Roman Horáček. Příměr byl podle něj sice kontroverzní, je ale potřeba hodnotit ho v kontextu rodinné politiky, o které Richterová mluvila.
„Žalovaná (Richterová) chtěla upozornit na to, že Ruská federace z hlediska své rodinné politiky zastává názory, které jsou odlišné od zastávaných názorů na území EU, z toho důvodu byl příměr použit k rodinné politice, nikoli k politické a vojenské situaci v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou,“ uvedl loni soudce.
Richterová vystoupila v červnu 2022 spolu s místopředsedou aliance Janem Gregorem v debatě televize CNN Prima News o manželství pro všechny. Zmínila, že aliance má k menšinám shodné postoje jako ruský režim, že není jasný zdroj jejích financí a že evropské ultrakonzervativní organizace dostaly z Ruska v posledních letech miliardy korun. Označila alianci za Putinův hlas v Evropě. Gregor tehdy tvrzení odmítl.
O den později tehdejší místopředsedkyně Sněmovny zveřejnila na facebooku sestřih debaty. Aliance ji poté zažalovala. Požadovala stažení příspěvku a zveřejnění vyjádření, že tvrzení byla nepravdivá. Žaloba se týkala také údajného tvrzení Richterové, že aliance je financovaná Ruskem. Nic takového ale podle pravomocného verdiktu Richterová neřekla.