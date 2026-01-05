„Tato událost nám nebyla nahlášena, proto jsme se jí začali zabývat z úřední povinnosti poté, co bylo video zveřejněno na sociálních sítích. Nyní činíme kroky ke ztotožnění řidiče, který je podezřelý z přestupkového jednání,“ vysvětila policejní mluvčí Eva Michalíková s tím, že policie po řidiči pátrá. Za přestupek mu hrozí pokuta.
Mluvčí dodala, že v této souvislosti se policisté obracejí právě na tohoto muže, aby se dobrovolně přihlásil na linku 158, případně se dostavil osobně na dopravní inspektorát v Ostravě.
„Také uvítáme poznatky veřejnosti, které povedou ke ztotožnění řidiče,“ uvedla Michalíková.
Záchranáři video zveřejnili dva dny po události.
Událost se stala 1. ledna. Záchranáři spěchali k pacientovi s akutními neurologickými potížemi. Průjezd ulicí jim ale blokoval osobní vůz.
Záznam zachycuje spěchající sanitku, která nemůže kvůli jinému autu projet. Z pořízených záběrů je navíc patrné, že řidič s uvolněním prostoru příliš nepospíchá. K autu přichází naprosto v klidu, navíc s telefonem u ucha. Nasedá teprve po chvíli a odjíždí.
Zpoždění naštěstí nemělo vážné následky
„Vážený pane, přejeme Vám ohleduplné okolí, abychom Vám mohli, až jednou budete potřebovat náš zásah, poskytnout potřebnou pomoc včas,“ uvedli záchranáři rozladěně na Facebooku.
Jejich mluvčí Lukáš Humpl v pondělí řekl, že sanitka vinou bezohledného řidiče dojela k pacientovi o několik minut později. Posádce se jej naštěstí podařilo včas ošetřit. Neutrpěl žádnou újmu, sanitka jej převezla do nemocnice.
Podobné případy se však záchranářům stávají častěji. „Setkáváme se i s tím, že nám řidiči dokonce vyhrožují, když kvůli parkující sanitce nemohou pár minut projet,“ řekl Humpl a ocenil, že je o dost víc ukázněných řidičů, kteří vytvářejí takzvanou záchranářskou uličku.