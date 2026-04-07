Řidič formule, který se proháněl po dálnici, dostal pokutu deset tisíc

  14:02aktualizováno  14:53
Řidič formule, který s ní jel loni v září po dálnici D4, má dostat pokutu deset tisíc korun a zákaz řízení na půl roku. Jeho syn, který o celém incidentu mluvil od začátku s médii, má pak podle rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami zaplatit pokutu sedm tisíc korun a o řidičák má přijít na čtyři měsíce. Syn policejní verzi zpochybňuje a mluví o záměně řidičů. Oba muži se proti rozhodnutí odvolali.
Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.

Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4. | foto: Policie ČR

Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.
Po dálnici D4 u Příbrami se proháněla formule.
Informaci zveřejnil server tn.cz, městský úřad se pro iDNES.cz k případu odmítl vyjádřit.

Na začátku září se objevily policejní záběry z dálnice D4, na kterých jede vysokou rychlostí červená formule. Jednapadesátiletého řidiče vozu se policistům tehdy podařilo zastavit až v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami.

Samotný řidič vozu se k incidentu dlouhodobě odmítá vyjádřit. Do médií mluví jeho syn Lukáš, který tehdy uvedl, že jízdy formule po dálnici společně dokumentují už od roku 2019 a lidé si na ně budou muset zvyknout.

Nyní se k celému případu vyjádřil znovu. V téměř půlhodinovém videu na platformě YouTube opakovaně zpochybňuje policejní verzi celého příběhu. Například to, že policie naháněla v září formuli už na dálnici. Podle muže by v takovém případě nebylo možné, aby řidič formule vystoupil z vozu, připoutal formuli na přistavenou Škodu a odjel do garáže. V tento moment navíc naznačil možnou záměnu řidiče formule. Právě Škodu měl řídit syn řidiče formule Lukáš.

Celé vyjádření sdělil na svém kanálu Trackzone, na kterém podobné jízdy dokumentuje už od roku 2019.

Policie ve vyjádření pro iDNES.cz výroky, které ve videu zaznívají, nekomentovala. „Věc jsme předali do správního řízení,“ sdělila pouze mluvčí Vlasta Suchánková.

7. září 2025
