Informaci zveřejnil server tn.cz, městský úřad se pro iDNES.cz k případu odmítl vyjádřit.
Na začátku září se objevily policejní záběry z dálnice D4, na kterých jede vysokou rychlostí červená formule. Jednapadesátiletého řidiče vozu se policistům tehdy podařilo zastavit až v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami.
Samotný řidič vozu se k incidentu dlouhodobě odmítá vyjádřit. Do médií mluví jeho syn Lukáš, který tehdy uvedl, že jízdy formule po dálnici společně dokumentují už od roku 2019 a lidé si na ně budou muset zvyknout.
Nyní se k celému případu vyjádřil znovu. V téměř půlhodinovém videu na platformě YouTube opakovaně zpochybňuje policejní verzi celého příběhu. Například to, že policie naháněla v září formuli už na dálnici. Podle muže by v takovém případě nebylo možné, aby řidič formule vystoupil z vozu, připoutal formuli na přistavenou Škodu a odjel do garáže. V tento moment navíc naznačil možnou záměnu řidiče formule. Právě Škodu měl řídit syn řidiče formule Lukáš.
Celé vyjádření sdělil na svém kanálu Trackzone, na kterém podobné jízdy dokumentuje už od roku 2019.
Policie ve vyjádření pro iDNES.cz výroky, které ve videu zaznívají, nekomentovala. „Věc jsme předali do správního řízení,“ sdělila pouze mluvčí Vlasta Suchánková.
7. září 2025