Řidič pod vlivem drog ujížděl v Praze policii v kradeném autě. Naboural do zaparkovaných aut

PRAHA Řidič pod vlivem drogy speed ujížděl v Praze policii v kradeném autě. Honička skončila, když v Libni naboural do zaparkovaných aut. Muž byl převezen do nemocnice. Na policejním webu to oznámil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Na auto policisty upozornil jeden z jejich kolegů, který si všiml podezřelého vozu a chování řidiče cestou do práce.

Policie nespouští kamerové poznávání obličeje v Praze, ujišťuje ministr Hamáček Auto s rozbitým bočním okénkem a zvláštním stylem jízdy zahlédl krátce před polednem jeden z příslušníků dopravní služby pražské policie při cestě do práce na dálnici D8 ve směru do Prahy. Zavolal proto na linku 158 a vyžádal si posily. „Policejní hlídka podezřelé vozidlo dohledala v ulici V Holešovičkách, nicméně řidič odmítl zastavit a začal ujíždět,“ uvedl Daněk.

Už po zhruba jednom kilometru rychlé jízdy ale třicetiletý cizinec vůz nezvládl a vrazil do zaparkovaných aut ve stejné ulici. Po zadržení u něj test na drogy ukázal přítomnost amfetaminu, tedy drogy nazývané také speed. Protože se zadržený muž při nehodě zranil, byl převezen do nemocnice. Auto bylo podle předběžných informací policie ukradeno v Německu.