Kdo vyhodil Ukrajince? Pražský tramvaják dříve kandidoval za proruskou stranu

V komunálních volbách v roce 2014 Národní demokracie žádný mandát nezískala. Daniel Bejvl – tehdy ještě jako chomutovský student – získal 28 preferenčních hlasů. Pro pražský dopravní podnik jezdí pravděpodobně od roku 2021 a není to poprvé, kdy čelí stížnostem ohledně svého chování.

Bejvl dříve provozoval stránku se zaměřením na dopravu v Chomutově. V roce 2010 ale vyšlo najevo, že na ní byl i odkaz na web Národních aktivistů Chomutov, kde se nacházely například protiromsky zaměřené texty. Bejvl tehdy regionálnímu Deníku sdělil, že odkaz na stránky publikoval některý z jeho kolegů a následně toto propojení smazal.

Nora Fridrichova @NoraFridrichova Řidičem tramvaje je 30letý Daniel Bejvl z Chomutova. Pro pražský Dopravní podnik jezdí od roku 2021 a už v minulosti si na něj cestující stěžovali kvůli chování. Bejvl opakovaně kandidoval za ultrapravicovou Národní demokracii. Pro Dopravní podnik už pracovat nebude. https://t.co/kpBKTa7ueH oblíbit odpovědět

Politická strana, která nyní funguje už jen pod názvem Národní demokracie, neuspěla ani v žádných jiných volbách. Jedno procento hlasů atakovala v roce 2019 ve volbách do europarlamentu, kdy ji volilo přes 18 tisíc lidí.

Na kandidátce strany do voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2006 figuroval i Tomáš Vandas, zakladatel později soudem rozpuštěné Dělnické strany. Uskupení v minulosti pořádalo různé pochody po celé republice proti nepřizpůsobivým a Romům. Po rozhodnutí soudu Vandas založil Dělnickou stranu sociální spravedlnosti.

Výraznou postavou Národní demokracie je i Adam B. Bartoš, který je známý svými ostrými výstupy na protiimigračních demonstracích. V roce 2016 byl obviněn z podněcování nenávisti, v roce 2018 mu byl udělen podmíněný trest za vydávání antisemitských knih. Obsah některých z nich podle znalců přímo popíral holocaust.

Současným předsedou Národní demokracie je Jan Sedláček. Ten se na sociálních sítích prezentuje především kritikou vlády za její podporu Ukrajině, která se již tři roky brání agresi ze strany Ruska.

Podpora z Ruska i od Rusínů

Na svých stránkách se Národní demokracie chlubí podporou od Liberálně-demokratické strany Ruska. Ta má v současném složení Státní dumy 23 zástupců. Zakladatelem je Vladimir Žirinovskij, který proslul populistickými projevy. Na pohřbu v roce 2022 mu byl i ruský diktátor Vladimir Putin.

Mezi spolky, které údajně Národní demokracii podporují, patří i Světová rada Podkarpatských Rusínů. Podle dřívějších zjištění Deníku N kolem tohoto spolku figuruje řada lidí s úzkými vazbami na Rusko.

Video řeší Hřib i policie

Video, na kterém řidič tramvaje Daniel Bejvl vyhazuje ukrajinsky hovořící rodinu z vozu, řeší i Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). Na sociální síti X vydal DPP příspěvek s omluvou a rozhořčením nad jednáním svého zaměstnance. Aktuálně spolupracuje s policií a případ bude řešit v pracovněprávní rovině.

Radní pro dopravu a náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) je podle svých slov v šoku. „Ať situaci předcházelo cokoliv, takové jednání je naprosto nepřijatelné. Zvlášť před malým dítětem. S Dopravním podnikem hlavního města Prahy to naléhavě řešíme, včetně co nejrychlejšího vyvození pracovněprávních kroků. A chci tady jednoznačně říct, že veřejná doprava je tu pro všechny bez ohledu na původ nebo národnost,“ napsal Hřib.

Server Seznam zprávy přinesl i pohled údajného řidiče tramvaje. „Během cesty jsem slyšel různé kopání do skla, hluk, řev, skákání, dupání a mě to při řízení ruší. Jelikož řídím tramvaj, musím dbát na to, aby byla nějaká bezpečnost provozu, a každý takovýto faktor… Je to prostě nevyhovující,“ popsal serveru člověk, který se představil jako Daniel Bejvl.

Ten prý čelil nadávkám v ukrajinštině poté, co cestující podle svých slov slušně vyzval, aby nedělali nepořádek. Ve vyjádření později přiznává, že pochybil, když se vyjadřoval směrem k ukrajinsky hovořícím cestujícím nevybíravě.