Řidiči kamionů nemají kde spát, a tak parkují všude možně. Vznikají tím často nebezpečné situace

PRAHA Je to neustále se opakující obrázek z českých dálnic: nedostatečně dimenzovaná odpočívadla přetékají zaparkovanými kamiony. Jejich řidiči musí dodržovat povinné přestávky v jízdě, zároveň pro ně ale chybí nejzákladnější infrastruktura. Svá vozidla proto zastavují třeba na dálničních sjezdech, na parkovištích u benzinových pump, v krajním případě i přímo v jízdních pruzích.

Vznikají tím často nebezpečné situace. Jenže: za nevhodné parkování hrozí řidičům pokuta pouze okolo 1500 až 2000 korun, zatímco pokud je policie chytí, jak jedou, přestože už přesahují maximální povolenou dobu jízdy, může je to stát až 5000 korun a k tomu čtyři body.



O problému s nedostatkem odpočívadel se ví dlouho, náprava je ale pomalá. „Řidičům se vlastně nemůžeme divit, že takto parkují. Nemají moc na výběr. Raději zaplatí pokutu za nevhodné parkování než za to, že přesáhli povolenou dobu jízdy kvůli tomu, že další hodinu hledají parkoviště s volným místem,“ okomentoval situaci na českých dálnicích Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky.

Podle něj chybí na páteřní síti rychlostních komunikací okolo dvou tisíc parkovacích míst. To webu Lidovky.cz potvrdil i jeden z řidičů, který se rozhodl pro odpočinek u benzinové stanice na D1. „Za devět let se nezměnilo vůbec nic. Naopak, je to horší. Spousta fungujících parkovišť se zavírá,“ popsal zhruba čtyřicetiletý Zdeněk.

Zlepšení přichází pouze tam, kde se staví nové benzinové pumpy. U nich se na parkovací plochy myslí a staví se již s nimi. Potíž je u starších čerpacích stanic, kde je rozšiřování odpočinkových ploch pomalé. „Stejně je pomalý proces rekonstrukce ploch, které Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo, protože jsou zdevastované,“ uvedl Sirota.

Média na problém nedostatku odpočívadel upozorňují dlouhodobě a opakovaně. K žádnému zásadnímu průlomu ale nedošlo. Když o potížích psaly Lidovky.cz zhruba před dvěma lety, tehdejší údaje sdružení autodopravců Česmad Bohemia svítily výstražnou červení: u českých dálnic a hlavních silničních tahů chybělo dva tisíce parkovacích míst. Stejnou cifru teď – po dvou letech – zmiňuje Ústřední automotoklub (ÚAMK).



Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nicméně namítá, že situaci zkouší postupně měnit k lepšímu. „Jedná se o běžící projekt, během kterého je každoročně přidáno zhruba 150 až 200 míst pro parkování,“ řekl redakci jeho mluvčí Jan Rýdl.

Nepříjemné překvapení

V reakci na nedostatek volných míst k parkování se řidiči dálkových náklaďáků často rozhodnou vozidlo zaparkovat na sjezdu vedoucím k parkovišti, nebo dokonce přímo v jízdním pruhu, což je nebezpečné jak pro ně, tak pro ostatní řidiče.

„Nebezpečí hrozí především na sjezdech na parkoviště, protože v zatáčce řidiči nečekají kamiony odstavené na obou stranách. Přestože je na těchto místech doporučená snížená rychlost, řidiči ji často nedodržují, a proto může být překvapení v podobě kamionů skutečně nebezpečné,“ varoval mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Pohled, který se redaktorce webu Lidovky.cz naskytl během reportážního výjezdu po nejznámější české dálnici, tvrzení o tvrdém řidičském řemesle jen potvrzuje. Kamiony stojí „opuštěné“ na sjezdech vedoucích k několika málo parkovištím, která jsou během dlouhodobých a rozsáhlých oprav D1 přístupná. Není divu, že po desítkách kilometrů, na kterých nebylo otevřené jediné odpočívadlo, využívají řidiči jakéhokoliv prostoru, kde by mohli svůj kamion odstavit.

Policisté o problému vědí, zároveň si ale jsou vědomi, že kromě rozdávání pokut nemohou ke zlepšení situace jiným způsobem přispět. „Udělování pokut za nebezpečné parkování je policejní denní chleba, řeší se to neustále. Bohužel nedostatek odstavných míst řeší řidiči po svém,“ uvedla policejní tisková mluvčí Hana Rubášová.

Unavení řidiči krok od nehody

Zajistit řidičům dostatečnou infrastrukturu odpočívadel s potřebným zázemím by stát měl už proto, že po nich dodržování povinných přestávek vyžaduje čím dál intenzivněji. Koncem července podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o silniční dopravě, podle níž dopravci musí zajistit, aby jejich řidiči bezpečnostní pauzy skutečně dělali.

Novela navazuje na evropské předpisy a jejím cílem je omezit množství nehod, jejichž příčinou jsou unavení šoféři. Havárie nevyspalých a „utavených“ řidičů patří podle Besipu k nejčastějším příčinám neštěstí na českých silnicích a dálnicích.

Asociace Záchranný kruh dlouhodobě varuje před iluzí řidičů, že dokážou vůz vést, ať jsou sami v jakémkoli stavu. Ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Jiří Smetana již dříve upozornil, že právě únava často vede k mikrospánku nebo ke zpomalenému vnímání, což může mít fatální důsledky.

Proto musí každý řidič kamionu po čtyřech a půl hodinách přerušit jízdu, a to alespoň na 45 minut. Jednou za 24 hodin musí absolvovat takzvaný denní odpočinek, což je v dopraváckém žargonu výraz pro nepřerušený a nejméně jedenáctihodinový odpočinek v kuse.

Údaje o plnění bezpečnostních přestávek a době odpočinku musí zaznamenávat prostřednictvím tachografů. U aut, která jimi nejsou vybavena, mají záznamy zapisovat ručně nebo zaznamenávat na jiném zařízení.

Potenciál k částečnému napravení tristní situace s odpočívadly vidí ÚAMK především v opravě dnes uzavřených ploch, jež tomuto účelu dříve sloužily. „Tuto přestavbu může udělat ŘSD nebo ji zadat jako komerční zakázku. Jedná se o místa, která jen bez využití chátrají,“ zakončil Sirota.