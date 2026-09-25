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Řidička na Čechově mostě v centru Prahy vjela na chodník, srazila dva chodce

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  10:11
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Nehoda na Čechově mostě. Řidička vjela na chodník a srazila chodce. (25. září 2026) | foto: Policie ČR

Policie zasahuje na Čechově mostě v centru Prahy, kde řidička osobního auta vjela na chodník a srazila chodkyni a chodce. Jeden člověk při střetu utrpěl závažná poranění, momentálně je v umělém spánku a na plicní ventilaci, popsal pro iDNES.cz mluvčí záchranářů Karel Kirs.

„Řidička s osobním vozidlem z dosud nezjištěné příčiny vjela na chodník, kde se střetla se dvěma chodci,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Na místo vyslala záchranná služba celkem pět vozů – tři záchranářské posádky, jeden s lékařem a inspektora.

Zraněná je také řidička auta. „V péči máme tři pacienty. Jeden z nich utrpěl závažná vícečetná poranění, momentálně je v umělém spánku a napojen na plicní ventilaci,“ upřesnil Kirs a dodal, že zraněného převezli do traumacentra.

„Další dva lidé mají lehčí a středně těžká poranění,“ dodal mluvčí. Rovněž je záchranáři převážejí do nemocnice.

Všichni účastníci nehody byli cizinci. V místě je omezený provoz.

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