Novinky umožňuje novela několika silničních zákonů.

Od července je tak možné přes Portál dopravy zvolit doručení řidičského průkazu vydaného z důvodu jeho končící platnosti, nebo z důvodu jeho ztráty či odcizení na výdejní místo, kterým může být výdejní box či úložní místo.

„Doposud bylo potřeba dojít na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterých je v České republice 206. Nově bude možné využít minimálně 1500 výdejních boxů a 1500 výdejních míst,“ slíbil už dříve ministr dopravy Martin Kupka.

V lednu 2026 umožní ministerstvo doručení i prvožadatelům o řidičský průkaz nebo žadatelům o rozšíření řidičského oprávnění.

V Česku už není nutné mít řidičské oprávnění u sebe, ale stále je povinné, aby bylo platné. Výměna průkazu jednou za deset let vyplývá z evropské směrnice.

Výrobu řidičských průkazů i karet řidiče zajišťuje Státní tiskárna cenin. Průkazy jsou personalizovány bezpečnou technologií laserového gravírování do polykarbonátové karty.

„Nové průkazy nyní balíme a distribuujeme na jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Od července začneme zajišťovat distribuci vyrobených průkazů zároveň i do výdejních boxů a výdejních míst,“ doplnil koncem června ředitel Státní tiskárny cenin (STC) Tomáš Hebelka.

Hlavní výhodou pro řidiče je podle něj to, že si díky této možnosti vyřídí doklady bez nutnosti, byť i jediné, návštěvy úřadu a doklad si mohou vyzvednout kdykoliv po dobu 48 hodin.

Doručení řidičského průkazů bude stejně jako při doručení zboží z e-shopu, kdy má zákazník možnost zvolit volný výdejní box ve svém okolí nebo si nechá zásilku doručit do výdejního místa.

Poplatek za takové doručení je 100 Kč. Nadále zůstává možnost nechat si doručit vyměněný průkaz bezplatně na vybraný úřad obce s rozšířenou působností. O zpracování žádosti a doručení dostane žadatel informaci e-mailem nebo na mobilní telefon v podobě krátké textové zprávy.

Vedle nových možností doručování řidičských průkazů a karet řidiče do digitálního tachografu do výdejních boxů a míst chce ministerstvo dopravy co nejdříve zapojit Česko do připravované Evropské peněženky digitální identity. Díky ní už nebude nutné prokazovat se průkazem, oprávnění k řízení bude možné jednoduše prokázat přes mobilní aplikaci. Kdo bude chtít, bude si dál moct ponechat i klasický fyzický průkaz.

Prodlužuje se platnost evidenční kontroly, nová kontrola kamionů

Mezi další změny, které platí od července, patří prodloužení platnosti evidenční kontroly z jednoho na dva roky. Tím se srovná délka s dobou platnosti pravidelné technické prohlídky.

„Snižujeme zbytečnou byrokracii při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru vozidel. V případě platné pravidelné technické prohlídky nebude nutné podrobovat vozidlo evidenční kontrole. Navíc si každý může zjistit údaje o posledních technických kontrolách a stavu tachometru jednoduše na www.kontrolatachometru.cz,“ popsal Kupka.

V červenci také vyjedou na silnice kontrolovat nákladní dopravu mobilní expertní jednotky v nové podobě jako Inspekce silniční dopravy (INSID). Inspektoři budou samostatně kontrolovat přímo na silnicích, ale také v provozovnách dopravců. Budou oprávněni zastavovat vozidla a vyřizovat některé přestupky příkazem na místě, vybírat kauce, bránit v další jízdě, odebírat doklady nebo tabulky s SPZ.

„Kontrolu kamionů budou moct inspektoři silniční dopravy provádět bez asistence policie nebo celní správy. Dohlížet budou na povinné přestávky a odpočinky řidičů, upevnění nákladu, hmotnost nákladních vozidel a budou také odhalovat manipulace s tachografy,“ připojil k další novince ministr dopravy.

Veřejnou dopravu posílí poptávková doprava

Další novinka se týká posílení veřejné dopravy zavedením tak zvané poptávkové dopravy. Objednávky budou zejména prostřednictvím aplikací a přepravu budou zajišťovat především menší vozidla. Cestující budou moci nastupovat a vystupovat i mimo zastávky, a podle jejich požadavků bude možné upravovat i samotnou trasu linky.

Využívána budou vozidla od osobních až po autobusy a licence bude vydávána pro určitou územní oblast, nikoliv trasu, informovalo ministerstvo.