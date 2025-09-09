Do konce roku si musí čtvrt milionu lidí vyměnit řidičské průkazy

Nejvíce držitelů řidičských průkazů, kterým končí platnost, je ve věku 61 a více let, přes 104 tisíc. Ve věkové kategorii 30 let a méně je naproti tomu pouze 20 500 řidičů, jimž končí letos platnost dokladů.
O nový doklad lze jednoduše zažádat on-line s pomocí bankovní identity přes Portál dopravy. Průkaz je navíc možné si nechat zaslat co nejblíže k bydlišti, například do výdejního boxu nebo kamenné pobočky Balíkovny. Napříč Českem si tak lidé mohou vyzvednout řidičské průkazy na více než 10 tisících místech.
„Bankovní identitu už aktivně využívá pět milionů Čechů s elektronickým bankovnictvím a každý si může zažádat o výměnu a zaslání na Portálu dopravy během několika minut. Řidičský průkaz si pak mohou vyzvednout ve výdejních boxech, které jsou lidem přístupné nonstop a nacházejí se plošně po celé České republice,“ uvedl výkonný ředitel Bankovní identity Marek Růžička.
Výměna řidičského průkazu z důvodu vypršení platnosti je zdarma a lze o ni požádat nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. Nově je možné využít za poplatek 100 korun některý z 10 tisících výdejních boxů, míst nebo Balíkoven napříč Českem. Za obvyklých 20 dní je pak možné si nový doklad vyzvednout klasicky i na kterékoliv z 206 obcí s rozšířenou působností.
Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) zažádalo o výměnu řidičského průkazu přes Portál dopravy s doručením do výdejních boxů nebo výdejen od začátku července 31 tisíc lidí. Ministerstvo chce stejným způsobem v budoucnu vydávat i průkazy novým řidičům nebo registrační značky a technické průkazy.