O umístění muže po kontaktu s nakaženým ebolou požádaly Česko v úterý Spojené státy, ve středu ho má do Prahy převézt letadlo. O věci rozhodl ministr Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Americký lékař podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko, nepřijde do kontaktu s českými občany. Premiér akci nekomentoval.
„To projednávali na vládě, je to v gesci ministra. Prostě se postavili k tomu nějakým způsobem. Kdybych to mohl rozhodnout sám, kdybych to měl v gesci, tak bych nesouhlasil, aby byl cizí státní příslušník s podezřením na ebolu přemísťován do České republiky,“ uvedl. S věcí zásadně nesouhlasí, řekl. Veřejnost je znepokojená a obává se, dodal.
Transport a hospitalizaci svého občana s podezřením na ebolu zaplatí USA, které se k tomu zavázaly. Zatím podle Vojtěcha není jasné, zda se muž při kontaktu s pacientem s ebolou nakazil. Muž bude izolován ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Česká republika podle Vojtěcha nemá v současné době žádnou další žádost o hospitalizaci lidí po kontaktu s ebolou. Ani by je nepřijala, nemá další kapacity pro cizince.