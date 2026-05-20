Ohrožení, zásadně nesouhlasím. Okamura kritizuje převoz Američana s rizikem eboly

  16:18
Existence špičkového zařízení neospravedlňuje přijetí člověka s rizikem eboly do Česka, míní předseda Sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura. Řekl to po setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Veřejnost podle něj vnímá tento krok jako ohrožení. Dodal, že s premiérem o tom nemluvil, protože to nebylo obsahem jednání.

O umístění muže po kontaktu s nakaženým ebolou požádaly Česko v úterý Spojené státy, ve středu ho má do Prahy převézt letadlo. O věci rozhodl ministr Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Americký lékař podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko, nepřijde do kontaktu s českými občany. Premiér akci nekomentoval.

„To projednávali na vládě, je to v gesci ministra. Prostě se postavili k tomu nějakým způsobem. Kdybych to mohl rozhodnout sám, kdybych to měl v gesci, tak bych nesouhlasil, aby byl cizí státní příslušník s podezřením na ebolu přemísťován do České republiky,“ uvedl. S věcí zásadně nesouhlasí, řekl. Veřejnost je znepokojená a obává se, dodal.

Transport a hospitalizaci svého občana s podezřením na ebolu zaplatí USA, které se k tomu zavázaly. Zatím podle Vojtěcha není jasné, zda se muž při kontaktu s pacientem s ebolou nakazil. Muž bude izolován ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Česká republika podle Vojtěcha nemá v současné době žádnou další žádost o hospitalizaci lidí po kontaktu s ebolou. Ani by je nepřijala, nemá další kapacity pro cizince.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) na jednání předsedů parlamentů zemí V4. (27. února 2026)
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na brífinku k převozu amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou do Česka. (20. května 2026)
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní návštěvě Srbska (29. dubna 2026)
Složky integrovaného záchranného systému se v jihlavské nemocnici připravovaly na setkání s pacientem nakaženým ebolou. Snímek z dubna roku 2015.
