Rizikové vakcíny? Panika je zbytečná, vedlejší účinky jsou běžné u všech očkování

Praha Vakcína na nový koronavirus je tady a s ní naděje, že by se život v příštím roce mohl vrátit do normálu. Ne každý ale sérum vítá, mezi lidmi panují i obavy z nežádoucích účinků očkovací látky. Část občanů proto vyhlašuje, že se vakcinaci raději vyhne. Odborníci z řad lékařů ovšem namítají, že k panice není důvod.

„Vakcíně nevěřím, byla vyvinuta rychle a hlavně se bojím vedlejších účinků,“ popsal své obavy pětadvacetiletý Pavel z Plzeňska. O dekádu starší Iveta z Prahy je též skeptická. „Nechci se očkovat. Mám z toho strach. Nechci mít kvůli vakcíně zdravotní komplikace,“ argumentuje.



Jenže proočkování dostatečné části populace je jediným způsobem, jak pandemii nového koronaviru zkrotit. A vedlejší účinky jsou jev, který je běžný u všech očkovacích látek, stejně jako u klasických léčiv.

„Mohou se projevit jak po první, tak i po druhé (očkovací) dávce. Zejména u lidí, kteří mají závažnější alergie, je výrazně pravděpodobnější, že budou mít nějakou reakci,“ vysvětlil pro Lidovky.cz exministr zdravotnictví Roman Prymula, hvězda jarní fáze českého boje s pandemií. A jako vždy platí, že se vedlejší účinky sice projevit mohou, ale nemusejí.

K nejčastějším nepříjemným projevům očkování proti covidu patří dle ministerstva zdravotnictví podobně jako u vakcín na jiné nemoci zarudnutí, bolest v místě vpichu, bolest hlavy, zvýšená teplota nebo únava.

„Výskyt zmíněných nežádoucích účinků rozhodně není signálem, že by vakcína byla nebezpečná. Není namístě se očkování bát. I běžná léčiva mají široké spektrum nežádoucích účinků,“ uvedla mluvčí resortu Barbora Peterová.

Do Česka včera dorazila další várka vakcíny Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech. Tu bedlivě sleduje Státní ústav pro kontrolu léčiv. „Do této chvíle neobdržel žádné hlášení o podezření na nežádoucí účinky, které by se týkalo vakcíny Comirnaty,“ napsala Klára Brunclíková, mluvčí SÚKL.

Právě kvůli případným nežádoucím účinkům se lékaři či lékárníci lidí ptají na jejich alergie, používaná léčiva či možné zdravotní obtíže. Jde o to, aby benefity z očkování nebo léčby pokaždé převládly nad potenciálními riziky.

Stejně je to před očkováním proti covidu-19. Ještě než lékař vnoří jehlu do žíly, zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta. „Je to obvyklý postup před aplikací jakékoliv vakcíny či před nasazením jakéhokoliv léku,“ popisuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.



Z toho důvodu odborníci apelují na to, aby lidé před podáním vakcíny vyslechli svého lékaře a důsledně se řídili jeho doporučením. Pokud se přece jen stane, že si jedinec vytáhne černého Petra a dojde u něj k nějaké nepříjemné reakci na očkování, lékaři ji včas zachytí.



„Prudké alergické (anafylaktické) reakce se projevují obvykle velmi rychle – proto je potřeba poslechnout pokynu lékaře a vyčkat v klidu v čekárně 20 až 30 minut,“ vysvětlil pro Lidovky.cz imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

Přísný dohled

„Mírné vedlejší účinky jsou v podstatě relativně neškodné projevy aktivace imunitních mechanismů vedoucích posléze k produkci potřebných protilátek a složek buněčné imunity,“ doplnil respektovaný vědec.

Horší průběhy podle něj mohou být například neurologického charakteru. Dochází k nim v těle, ve kterém imunitní systém produkuje nedopatřením protilátky, jež se vážou nejen na molekuly příslušného infekčního mikroorganismu, ale také na některé povrchové molekuly nervových buněk. Rovněž může dojít i k těžké alergické reakci.

„Ty zase vznikají ve chvílích, kdy imunitní systém nedopatřením produkuje nevhodný typ protilátek proti některým komponentám vakcín,“ objasnil Hořejší s tím, že k takovým případům docházelo často v minulosti, kdy očkovací séra nebyla dostatečně kvalitní a obsahovala velké množství alergenních látek.

Všechna léčiva na trhu jsou však dnes přísně monitorována a vakcinace proti onemocnění koronavirem není výjimkou. V Česku má dohled na starosti Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jeho mluvčí Klára Brunclíková pro Lidovky.cz vysvětlila, že v případě zatím první v Evropě používané vakcíny, jíž je preparát Comirnaty, budou držitelem rozhodnutí o registraci předkládány pravidelné měsíční zprávy o bezpečnosti se souhrnem všech hlášených podezření na nežádoucí účinky. Odborníci z dohledového orgánu tak budou mít přehled o tom, co se s očkovanými děje.

U hodnocení jsou i Češi

Veškerá podezření na nežádoucí účinky jsou navíc shromažďována v evropské databázi EudraVigilance. „Zde jsou evidována všechna hlášení z členských států EU a také hlášení podezření na závažné nežádoucí účinky ze zemí mimo EU. Pokud SÚKL nějaké hlášení přijme, informace nejen zpracuje a zhodnotí, ale zároveň je odešle do evropské databáze,“ doplnila Brunclíková.

Společné hodnocení měsíčních zpráv a hlášení z EudraVigilance pak pravidelně probíhá v Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA), to je mimochodem orgán, který povoluje používání covidových vakcín a „štempl“ tak udělil také Comirnaty, společnému produktu amerického Pfizeru a německého BioNTechu. Ve výboru, který hodnotí zprávy z databáze nežádoucích účinků má český SÚKL svého zástupce.

Do Česka včera dorazily další dávky vakcíny. Po rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, že z jedné ampule lze píchnout hned šest očkovacích dávek místo pěti, vystačí současná dodávka pro 23 400 lidí. Ti všichni ale budou muset za několik týdnů absolvovat ještě jedno kolo vakcinace. Očkování se totiž děje ve dvou dávkách podávaných s časovým rozestupem. Další vakcíny do Česka dorazí 7. ledna.