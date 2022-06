Exministr Plaga už nebude politický náměstek, povede úřad pro vysoké školy

Z pěti kandidátů do vedení nesouhlasil kabinet s nominantem České konference rektorů Dušanem Lužným, řekl Gazdík. Předpokládá, že konference navrhne nového kandidáta. Neobsazeno zůstává v úřadu ještě jedno další místo.

Třiačtyřicetiletý Plaga působil v minulosti na ministerstvu školství i jako náměstek pro vysoké školy. V letech 2013 až 2015 byl ředitelem Centra transferu technologií na Mendelově univerzitě v Brně.

Plaga vystudoval veřejnou správu, finance, daně a účetnictví na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (Ing.) a hospodářskou politiku a správu tamtéž (Ph.D.). Na Provozně na ekonomické fakultě sám více než 5 let učil. Letos v únoru a březnu byl pověřen vedením Mendelovy univerzity v Brně

Své politické působení zahájil v prosinci 2011 nástupem na ministerstvo školství, kde se stal vrchním ředitelem sekce řízení operačních programů EU. Ministerstvo tehdy vedené ministrem Josefem Dobešem (Věci veřejné) však opustil po několika dnech s tím, že se jeho představy o odborném vedení agendy neshodují s představami ministerstva.

Šéfem ministerstva školství se stal o 6 let později, kdy si Plagu jako ministra školství vybral tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Ve funkci zůstal i po vzniku koaličního kabinetu ANO a ČSSD v červnu 2018, a to až do konce kabinetu loni v prosinci.

Plaga v NAÚ nahradí Ivana Barančíka

Národní akreditační úřad je nezávislá instituce, která vznikla po novele vysokoškolského zákona v roce 2016, kdy nahradila dřívější Akreditační komisi. Rozhoduje o akreditacích studijních programů, kontroluje fakulty a vzdělávání i výzkumnou, inovační a další činnost vysokých škol. Akreditační komise o akreditacích nerozhodovala, ale vydávala doporučení pro ministerstvo školství.

Výkonným orgánem úřadu je patnáctičlenná rada. Devět členů navrhují vysoké školy a pět ministerstva, profesní komory či organizace zaměstnavatelů. Jednoho zástupce mají studenti.

Podle podkladů ministerstva školství letos končí pěti členům akreditačního úřadu funkční období a jeden člen se členství v jeho radě vzdal. Plaga nahradí dosavadního předsedu úřadu Ivana Barančíka, který by se měl stát členem přezkumné komise rady.