Pavel přijme Plagu kvůli rozpočtu. Školství je priorita, kritizoval návrh prezident

  8:34aktualizováno  8:34
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Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (28. listopadu 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Prezident Petr Pavel ve středu krátce po poledni na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu ( ANO). Jedním z hlavních témat bude rozpočet resortu, v němž podle ministra stále chybí šest miliard korun. Pavel v úterý zdůraznil, že vzdělávání považuje za jednu ze strategických priorit Česka a stát by to měl ukázat i v penězích.

„Jedině vzdělaná společnost bude zároveň také odolná a prosperující,“ uvedl Pavel v úterý při návštěvě Olomouckého kraje. Pokud se ale význam vzdělávání neodrazí v penězích určených na školství, je podle Pavla zřejmé, že ho stát za skutečnou prioritu nepovažuje.

Ministerstvo školství má podle návrhu ministerstva financí hospodařit v roce 2027 s výdaji zhruba 287,9 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 1,4 procenta. Plaga však tvrdí, že v návrhu stále chybí nejméně šest miliard korun.

Tři miliardy podle něj scházejí například na financování soukromých a církevních škol, další peníze nejsou v návrhu vyčleněny na zvýšení platů nepedagogických pracovníků. Ministerstvo chce také prostředky na rozjezd některých investic do svazkových škol.

Plaga v úterý ubezpečil, že bude o penězích pro svůj resort dál vyjednávat. „Budu vyjednávat dál. Pro mě, abych mohl pokračovat ve změnách a abych pokryl to, co jsem slíbil, je důležité celé volební období,“ podotkl s tím, že současný návrh ministerstva financí považuje za technický a za rozhodující označil podobu rozpočtu, kterou nakonec schválí vláda. V případě zvýšení platů učitelů odkázal na příslib ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), že se na avizovanou úroveň dostanou v roce 2029.

Pavel s Plagou chce kromě financování školství otevřít také přípravu věcného záměru nového zákona o vysokých školách a naplňování vzdělávací strategie do roku 2030+. Prezident naznačil, že by se při jednání mohli dotknout rovněž problematiky duševního zdraví mladé generace.

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