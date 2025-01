Soud usvědčil Šlachtu ze lhaní v knize. Musí se omluvit, pokutě se vyhne

Grygárek po vynesení rozsudku o Šlachtovi řekl, že je soudně uznaným lhářem. Šlachta zase uvedl, že „mu to za to stálo“ a že napíše další knihu „podle návodu, který mu soud dal“.

Grygárek napadl žalobou na ochranu osobnosti celkem osm výroků, které o něm někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Šlachta zveřejnil ve svých pamětech Třicet let pod přísahou. Mimo jiné napsal, že náměstek za odměnu vynášel kontroverzním podnikatelům a lobbistům informace z trestních spisů.

Grygárek se vedle omluvného dopisu dožadoval i půl milionu korun, z nichž mu obvodní soud původně přiznal 200 000 Kč a také náhradu nákladů na soudní řízení. Odvolací soud ale nyní dospěl k závěru, že Grygárek nárok na finanční zadostiučinění ani na náklady řízení nemá.

„Všechny žalované výroky jsou způsobilé zasáhnout do osobnostních práv žalobce (Grygárka) a je důvodné za ně přiznat omluvu. Profesní pověst žalobce však nebyla zcela bez poskvrny,“ konstatovala k tomu soudkyně Kateřina Sedláková.

Odkázala při tom na odůvodnění trestního rozsudku, kterým pražský městský soud v minulosti zastavil Grygárkovo stíhání nikoliv kvůli tomu, že se daný skutek nestal, ale protože nebyl trestným činem.

„Pan senátor Šlachta je pravomocným rozsudkem soudu uznán jako lhář. Politickou kariéru nastartoval vydáním knihy, kde použil tvrzení, která byla bezvýjimečně označena jako lživá. Budu se těšit na doručení omluvy,“ řekl Grygárek novinářům po vyhlášení verdiktu.

Šlachta reagoval tak, že neveřejnou omluvu pošle a že zároveň po poradě s právníky zváží podání dovolání. „S rozhodnutím soudu nesouhlasím, ale ctím ho,“ prohlásil.

Z veřejného prostoru si každý udělá představu o tom, co je to za člověka,“ prohlásil o Grygárkovi. Dodal, že při psaní další knihy se bude „mnohem víc držet mantinelů“. „Je to návod, aby si sakra dal pozor na tu svou pusu,“ poznamenal.

Obvodní soud loni v rozhodnutí uvedl, že jednotlivá tvrzení byla buď přímo nepravdivá, nebo zkreslující, a že byla způsobilá zasáhnout do Grygárkovy profesní cti.

Šlachta v odvolání argumentoval mimo jiné tím, že Grygárek žádnou profesní čest nemá. Grygárek pak Šlachtu zkritizoval za to, že v knize nectil presumpci neviny.

Exnáměstek v minulosti čelil obžalobě ze zneužití pravomoci v souvislosti s lobbistou Romanem Janouškem a jeho švýcarskými konty. Šlachta ve své knize uvedl, že náměstek zamlčel Janouškovu trestnou činnost před švýcarskými úřady.

Napsal také, že lobbistům dělal na vrchním státním zastupitelství hlídacího psa a že díky poskytování informací ze spisů přišel k bytu v centru Prahy.