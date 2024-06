Šlachta se za výroky ve své knize musí Grygárkovi omluvit, rozhodl soud

Grygárkovi vadila zejména tvrzení o tom, že poskytoval kontroverzním podnikatelům informace ze spisů a že si za to nechal platit. Někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) si za výroky stojí, plánuje se odvolat.

Podle soudkyně Šárky Malíkové Petříčkové předkládal Šlachta v knize svá tvrzení o Grygárkovy jako fakta, nikoli jako hodnocení. Protože byl policistou, který bývalého náměstka vyšetřoval, veřejnost měla důvod mu věřit. „Ty výroky jsou předkládány jako výsledky šetření, ne jako skutky, které byly prověřovány,“ prohlásila soudkyně. Bývalý policista přitom podle ní věděl, jak Grygárkovo stíhání kvůli napojení na lobbistu Romana Janouška dopadlo - tedy, že bylo zastaveno.

Oba dva autoři knihy, Šlachta i novinář Josef Klíma, měli mít na paměti práva lidí, které v díle zmínili. Výroky byly dehonestační a podle soudkyně „obecně nepravdivé“, protože vinili Grygárka z trestných činů. „Není třeba prokazovat jejich pravdivost,“ dodala Malíková Petříčková. Soudkyně ale zamítla Grygárkův požadavek, aby se někdejší šéf ÚOOZ omluvil veřejně dopisem zaslaným do ČTK. Snížila také částku, kterou má Šlachta zaplatit.

Grygárek v žalobě žádal 500.000 korun. S výsledkem je však spokojen. Soud mu něj dal za pravdu v tom, že Šlachta neuváděl v knize pravdu. Někdejší náměstek dodal, že si bývalý policista postavil na knize politickou kariéru. „Na počátku jeho politické kariéry je lež a podvod. Bohužel se mu některé voliče podařilo obalamutit,“ řekl novinářům s odkazem na výsledek koalice Přísaha a Motoristé v eurovolbách. S rozhodnutím o odvolání počká na písemné vyhotovení verdiktu.

„Já bych to napsal znova,“ prohlásil po skončení jednání novinářům Šlachta. „Já si myslím, že ten, kdo se zabývá těmito kauzami, tak jméno Libor Grygárek je spojené s justicí a je spojené s devastací justice,“ dodal. Na kontaktech s lobbisty, jak je bývalý policista popsal, si podle něj někdejší státní zástupce založil svoje další působení. Soud podle něj řekl, že nemá právo na vzpomínky, že by měl mlčet a že by neměl psát o tom, co prožíval.

„My se určitě odvolávat budeme, protože si nedovedu představit, že se mám omlouvat čertovi, který chce být anděl,“ řekl Šlachta. Tvrzení, která ve své knize o Grygárkovi napsal, nejsou podle něj zdaleka tak tvrdá jako ta, která uvedl v rozhodnutí o zastavení stíhání soud.

Grygárek v žalobě tvrdil, že ho Šlachta v knize obviňoval z trestné činnosti, přestože soud jeho stíhání zastavil a uvedl, že je nevinný. Podle Šlachtova právního zástupce Martina Richtera však usnesení soudu bývalého náměstka neočistilo. Naopak tvrzení v knize podle něj nejsou zdaleka tak silná, jako v usnesení soudu, které rozebíralo Grygárkovy nadstandardní vztahy s lobbistou Romanem Janouškem. Soudní usnesení bylo zveřejněno dříve, než vyšla kniha.

Šlachta v knize Třicet let pod přísahou například uvedl, že Grygárek podával vlivným lobbistům, politikům a manažerům informace z jejich policejních spisů. Mohl si díky tomu pořídit drahý byt v centru Prahy, který ho pak opět s lobbisty spojoval. Bývalý policista také napsal, že někdejší náměstek vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly úmyslně zamlčel trestnou činnost lobbisty Janouška před švýcarskými orgány.

Grygárek čelil obžalobě ze zneužití pravomoci v souvislosti s Janouškem a jeho švýcarskými konty. Jeho stíhání zastavil pražský městský soud. Nejvyšší soud následně odmítl dovolání tehdejšího nejvyššího žalobce Pavla Zemana proti tomuto rozhodnutí.