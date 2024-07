S Motoristy sobě počítám i nadále. Turek mi pomůže ve volbách do Senátu, říká šéf Přísahy Šlachta

Lidovky.cz: V září se uskuteční krajské volby. Půjdete do nich ve všech krajích s podporou strany Motoristé sobě, v jejímž čele stojí Petr Macinka?

Zatím jsme se dohodli na spolupráci v devíti krajích, v nichž Přísaha půjde s podporou od Motoristů. Pokud předseda Macinka postaví někoho do doplňovacích voleb do Senátu, které proběhnou souběžně s těmi krajskými, na oplátku dostane podporu od Přísahy.

Každopádně už teď je jisté, že se na podzim budeme opírat o Filipa Turka (jeden ze dvou zvolených europoslanců za koalici Přísahy a Motoristů sobě, mandát získala též Nikola Bartůšek; koalice skončila třetí za hnutím ANO a koalicí Spolu, hlas jí dalo 10,26 procenta voličů – pozn. red.).