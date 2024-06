Křupky proti vládě a turné s Turkem. Šlachta představil kampaň do Senátu

Zafungovalo to v evropských volbách a mohlo by i v dalších. Alespoň to si slibuje předseda Přísahy a bývalý elitní policista Robert Šlachta od spojení s Motoristy. Přísaha bude do krajských a senátních voleb na podzim kandidovat s podporou Motoristů a společně se pokusí uspět i ve sněmovních volbách v roce 2025.