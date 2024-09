Spolupráce s Piráty? To mě rozesmálo, spřáhli se s Blažkem, tvrdí Šlachta

Šlachta uspěl v druhém kole senátních voleb s náskokem více než dvou tisíc hlasů nad protikandidátem Miloslavem Janulíkem, současným poslancem hnutí ANO. V břeclavském obvodu získal téměř 59 procent hlasů. Ve štábu v domovských Pohořelicích slavil už při sečtení 80 procent hlasů.

Minulý týden při sčítání hlasů v prvním kole senátních voleb jste říkal, že kandidujete v jednom z nejobtížnějších obvodů, protože jste proti sobě měl osm soupeřů. Jak obtížné pro vás bylo kolo druhé?

Vyvíjelo se to každým dnem. Ačkoli jsem se snažil získat nějakou podporu neúspěšných protikandidátů, tak se to nepodařilo. Pro mě bylo naprosto nesmyslné, že kandidát ODS pan Koštial dal podporu panu Janulíkovi z ANO. Propisuje se do toho to, co jsme si v Pohořelicích zažili v obecním zastupitelstvu. ANO se i tady dalo dohromady s ODS a nás vyšoupli z vedení. Opakuje se to. Navíc se k ANO přiklonili i ostatní protikandidáti. Zůstali jsme proti všem. Pro mě je to vítězství naprosto vydřené, spolu s celým úžasným týmem. Mám velmi silný mandát.

Získal jste téměř 59 procent hlasů, ovšem za velmi nízké účasti voličů. K volbám jich ve vašem obvodě nepřišlo ani 15 procent. Čím si ten nezájem vysvětlujete?

Nemyslím si, že je to nezájem, ale lidé o hlasování v druhém kole často ani neví. V posledním týdnu jsme hodně jezdili mezi voliče. Říkali mi: Vždyť vy už jste to vyhrál, vy hlasy nepotřebujete. Myslím, že je to tím, že lidem nepřijdou volební lístky domů. Nejsou tedy na druhé kolo upozornění. Nemyslím si, že by nechtěli přijít.

Chcete systém distribuce lístků změnit?

Pro mě je ideální systém jednokolový. Nebo se nad tím zamyslet a vymyslet variantu dvoukolového systému tak, aby se dalo volit v druhém kole během těch prvních dvou volebních dnů. Myslím, že by to bylo mnohem čitelnější.

Co chcete v Senátu prosadit?

Zejména dostavbu dálnice na Vídeň, konkrétně z Mikulova do Pohořelic. To je něco, co nás tady v Pohořelicích a na jižní Moravě hodně bolí. Takže první, co asi udělám, bude vyvolat jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, ať si přiblížíme problémy, na čem se to zadrhává. Další věc je Chráněná krajinná oblast Soutok.

Jste proti ní?

Neříkám ani zřídit, ani nezřídit. Na to jsou odborníci. Zatím je tam půlroční odklad. Mluvil jsem se starosty a občany, vlastníky pozemků. Stát se k nim chová hrozně, dva tři měsíce jim neodpovídá. To není fér, když lidé musí dodržet třicetidenní lhůty. Jde mi o to, aby stát fungoval právně vůči vlastníkům pozemků, vůči občanům, aby hrál podle daných pravidel a fungoval transparentně. Tam chci napnout aktivitu. Chci dosáhnout lepší komunikace státu, zlepšit zákonnost.

Celá vaše kampaň byla založená na tom, že jste proti vládě. Znamená to, že budete automaticky kontrahlasem?

Budu hlasem proti vládě, na tom se nic nemění. Budu si hledat spojence mezi senátory, kteří budou hlasovat proti vládním nesmyslům. Například pro daňový balíček nebo valorizaci důchodů bych opravdu nezvedl ruku. U takových věcí budu zásadně proti. U dalších bude záležet případ od případu. Když to budou dobré věci, nemám problém je podpořit.

Co teď bude s Přísahou? Zůstanete předsedou, nebo se budete soustředit na práci senátora?

Přísaha teď jede. Zůstávám předsedou, jsme nakopnutí jako blázen. Musíme si ještě vyhodnotit krajské volby, které ovlivnily povodně. Těm výsledkům jsme zatím moc nerozuměli. Přijali jsme je s pokorou, čas na studování čísel moc nebyl. Ale vrhneme se na to a jedeme dál.

Půjde tedy hnutí do sněmovních voleb za rok?

Stoprocentně. Uvidíme v jakém rozložení, případně s kým v koalici. Myslím, že do Vánoc bude jasno.

Pokud uspějete a do Sněmovny se dostanete, co bude s vaším senátorským mandátem?

O tomto bych zatím vůbec nespekuloval. U nás samozřejmě nejde a nepůjde kumulace funkcí. Ale teď jsem se stal nově zvoleným senátorem za náš krásný obvod Břeclavska. Budu se té práci věnovat na 150 procent. Předjímat ty věci nechci.

Když zmiňujete koalice, připadalo by pro vás v úvahu spojit se s Piráty? Předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek v minulém týdnu v jednom z rozhovorů prohlásil, že by se s vámi dokázali ideově shodnout, znělo to jako úvaha o spolupráci.

To mě rozesmálo a velmi překvapilo. Zpočátku jsme s Piráty v některých věcech docela souhlasili. Byly to protikorupční věci, ochrana oznamovatelů, to se nám líbilo a na takových věcech nemám problém spolupracovat, ať už jde o kohokoli. Ale to je jen jeden segment. Pirátská liberální politika a migrační politika, tam bychom se určitě nepotkali. Navíc jejich autobus „Pusťte nás na ně!“ se postupně změnil na „Pusťte nás mezi ně“... Šli do koalice s Pavlem Blažkem (ODS) a podobně. Určitě jsme se o tom nebavili.