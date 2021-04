Povšík končí v čele středočeské ČSSD. Odchod má souviset s neúspěchem strany v krajských volbách

Praha V čele středočeské ČSSD končí její předseda Robin Povšík, uvedl v pátek Deník N. Povšík nahradil v roce 2018 tehdejšího předsedu a dnešního ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Povšík nechtěl své rozhodnutí pro Deník N komentovat. Podle bývalého náměstka hejtmanky Miloše Petery (ČSSD) je Povšíkův odchod vyústěním neúspěchu sociálních demokratů v krajských volbách.

Deníku N informaci potvrdil místopředseda ČSSD Jan Tvrdý. „Je to rozhodnutí krajského předsedy, jeho e-mail jsem obdržel a jeho rozhodnutí respektuji,“ uvedl Tvrdý.



Předsedou středočeské ČSSD se stal Povšík na krajské konferenci 19. května 2018. Byl jediným kandidátem na předsedu, hlasovalo pro něj 85 procent delegátů

Funkci předsedy středočeské buňky obhájil Povšík v lednu 2020. Jeho protikandidátem byl tehdejší náměstek hejtmanky Miloš Petera. „Já si myslím, že to je vyústění toho, co se mělo řešit po tom neúspěchu v krajských volbách. Vyústilo to tak, protože to jinak nemohlo dopadnout,“ řekl v pátek Petera. Ve volbách se ČSSD, která před nimi byla součástí vládnoucí koalice, ani nedostala do zastupitelstva.

Středočeská ČSSD se nyní podle Petery bude muset zamyslet nad tím, koho zvolí novým předsedou. Petera tuto funkci již dříve vykonával. „V této chvíli ambice nemám, ale musím se poradit s některými lidmi,“ řekl Petera na dotaz, zda se nebude ucházet opředsednickou funkci.