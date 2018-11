Robot Matylda se dostal do Pelhřimova, za týden urazil 1718 kilometrů

Jablonec nad Nisou/Pelhřimov Humanoidní robot Matylda ve středu odpoledne dorazil i se svou autosedačkou do Pelhřimova. Stopem urazil 1718 kilometrů a cestou se podíval i do Polska. Z Jablonce nad Nisou Matylda vyrazila před týdnem, ve středu 31. října. Robot velikosti malého dítěte se vydal na cestu zcela sám vybavený vlastní autosedačkou s dobíjením a solárním kolektorem. Do cíle Matylda v pořádku dorazila ve středu zhruba v 16:10, uvedl její autor, technik Michal Seidler z jablonecké dílny Open TechLab.

„Je trochu pochroumaná, ale je způsobilá k tomu, aby byla zapsána k rekordu, protože podmínky rekordu byly splněny, elektronika Matyldy je funkční. Pochroumané má nožičky, strhané převody na některých servomotorech, kvůli tomu je její pohyblivost omezená, ale funguje,“ doplnil Seidler. Co se robotovi stalo, tvůrci nevědí. „Pravděpodobně šlo o nešťastnou náhodu při manipulaci. Nebyla způsobilá svou konstrukcí ke stopování, byla postavená jako učitelka kybernetiky,“ řekl. Od pátku se robot stane jedním z exponátů Pelhřimovského muzea kuriozit.



Matylda vznikla na popud Seidlerova 13letého syna. „Chtěl, abych mu postavil robota a já jsem to uchopil jako příležitost přiblížit ho ke kybernetice a robotice. Chtěl jsem, aby on byl tím, kdo Matyldu oživí a bude ji učit novým věcem,“ popsal začátky projektu Seidler. Robot vyvolal velký zájem, a tak nakonec vznikl všeobecný vzdělávací produkt. Učebnice je s Matyldou plně provázána. Jde vlastně o stavebnici. Při jejím skládání se děti postupně budou učit robotice a programování, ale pochopí podle Seidlera také, jak věci fungují.

Jednotlivé díly robota jsou vytištěné na 3D tiskárně a její konstrukce je poměrně subtilní. Celou stavebnici s učebnicí lze pořídit zhruba za 25.000 korun. „Doporučujeme ji pro děti od 12 let, ale i mladší si s ní za pomoci rodičů poradí,“ řekl Seidler. Matylda je open-source robot. „Pojali jsme ji s otevřeným zdrojem, všechno je možné modifikovat. Budeme publikovat soubory k tisku Matyldy,“ dodal. Kdo vlastní 3D tiskárnu, bude si ji moci sám vytisknout a robota si tak zlevnit zhruba na polovinu.