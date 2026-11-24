Roční kupon na pražskou MHD by měl podle plánů nové magistrátní koalice podražit o 1 100 korun. Zvýšení ceny potvrdil primátor Petr Hlaváček (STAN). Přesný termín změny zatím není stanovený, vedení města však počítá s jarem příštího roku.
Co to znamená pro cestující?
Při rozpočítání ceny ročního kuponu na jednotlivé dny se náklady zvýší z dosavadních deseti korun na přibližně třináct korun denně. V přepočtu na měsíc (30 dnů) by roční předplatné vycházelo zhruba na 396 korun místo současných 304 korun.
Zdražení ještě nemá podle současných informací pevné datum, v plánu je podle nově zvolených radních během jara. Že změna nastane v řádu měsíců, potvrdil primátor v rozhovoru pro Českou televizi.
Částka 4 750 korun přitom není pro Pražany novinkou. Stejnou cenu měl roční kupon až do roku 2015. Tehdy bylo možné si platnost ročního kuponu nejvíce dvakrát pozastavit. Vždy na dobu nejméně 14 dnů, v souhrnu ale nejvýše na 60 dnů.
Poté vedení města roční kupon zlevnilo o 1 100 korun. Od té doby zůstala cena ročního předplatného beze změny, přerušit ho během platnosti už ale nešlo.
Praha dorovná nejdražší Brno
Přestože má Praha nejrozsáhlejší síť městské hromadné dopravy v republice a jako jediné české město také metro, její roční předplatné patří v současnosti mezi nejlevnější.
Podle srovnání, které v neděli zveřejnila Česká televize v pořadu Události, stojí roční kupon v Brně 4 750 korun, v Plzni 4 656 korun a v Ostravě 4 400 korun. Po plánovaném zdražení se tak Praha vyrovná Brnu, které má mezi krajskými městy nejvyšší cenu. Naopak mezi nejlevnější patří vedle Prahy také doprava v Karlových Varech, případně v Olomouci, kde vychází roční kupón na 3 200 korun a zdražení zatím není v plánu.
|Město
|Cena ročního kuponu
|Praha – plánovaná cena 2027
|4 750 Kč
|Brno
|4 750 Kč
|Plzeň
|4 656 Kč
|Ostrava
|4 400 Kč
|Liberec
|3 990 Kč
|Praha – současná cena
|3 650 Kč
|Olomouc
|3 200 Kč
Vyrovnání cen v Brně a Praze však nemusí být trvalé. Jak uvedl pro ČT brněnský radní pro dopravu Adam Zemek, v moravské metropoli se k 1. lednu 2028 připravují na snížení tarifu pro obyvatele Brna na 1 200 korun za rok.
Město Brno navíc přispívá na roční „šalinkarty“ 1 425 korun lidem, kteří splňují podmínky dotačního programu, zejména řádně platí brněnský poplatek za komunální odpad. Základní cena dopravy v Brně se tak může snížit za rok až na 3 325.
Ceny jízdného by se mohly i nadále zvyšovat
K růstu cen za dopravu má podle informací ČT dojít kromě Prahy také v Ostravě. Vedení hlavního města navíc nechce zůstat pouze u jednorázového zdražení. V Praze se do budoucna plánuje navázání ceny ročního předplatného na inflaci. Jízdné by se tak mohlo pravidelně upravovat podle růstu cen.
Důvodem jsou především rostoucí náklady na provoz a rozvoj veřejné dopravy. Praha podle představitelů města přispívá na její fungování více než dvaceti miliardami korun ročně. Další prostředky potřebuje například na výstavbu metra D nebo rozšiřování tramvajových tratí.
Zatím není jasné, zda se plánované změny dotknou také měsíčních a čtvrtletních kuponů nebo jednorázových jízdenek. O jejich případné úpravě má koalice teprve jednat. Zdražení ročního kuponu je součástí širších změn, které nové vedení Prahy připravuje v dopravě.
Jak již informoval iDNES.cz, magistrát plánuje také zvýšení cen rezidentního parkování a chce připravit legislativní podmínky pro zavedení mýtného v některých částech města.