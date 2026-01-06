Novela zákona č. 348/2005 Sb. z roku 2025 zvýšila televizní poplatek na 150 korun a rozhlasový poplatek na 55 korun. Částka se tedy vyšplhala na celkovou sumu 205 Kč za oba poplatky. Doba splatnosti se liší podle toho, zda si poplatníci zvolili platbu v měsíční, čtvrtletní nebo roční výši.
Přehledně:
- Harmonogram placení poplatků podle intervalu úhrady
- Způsoby placení
- Ověřování plateb
- Poplatníci a poplatky
Televizní a rozhlasový poplatek podle intervalu a výše úhrady
Všichni noví poplatníci se musí přihlásit do 15. dne měsíce, ve kterém se stali poplatníky, od toho se odvíjí i datum splatnosti. Ale roční nebo pololetní poplatek mají stanovené konkrétní datum splatnosti.
- Měsíční platba: Pokud poplatník zvolil měsíční úhradu, musí být částka připsána na účet České televize a Českého rozhlasu nejpozději do 15. dne každého měsíce.
- Čtvrtletní/pololetní platba: Splatnost je zde vždy k 15. dni prvního měsíce daného období.
- Roční platba: Je-li poplatník registrován k jednorázové roční platbě, je splatnost 15. ledna.
Televizní a rozhlasový poplatek však není povinné platit se stejnou frekvencí, například je možné zvolit u rozhlasového poplatku roční platbu a u televizního pololetní.
|Datum a výše poplatku od 1. května 2025
|Rozhlas
|Televize
|Celkem
|Měsíční vždy do 15. dne daného měsíce
|55
|150
|205
|Čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října
|165
|450
|615
|Pololetní do 15. ledna a 15. července
|330
|900
|1 230
|Roční do 15. ledna
|660
|1 800
|2 460
Jak zaplatit?
Pokud máte poplatky přihlášené přes SIPO na České poště, poplatky se navýšily a odchází automaticky jednou měsíčně. Platební metodu i intervaly plateb (měsíční, čtvrtletní, roční) je pak možné zvolit i v účtu poplatníka na webových stránkách České televize i Českého rozhlasu. V případě nesrovnalostí ČT i ČRo vyzývají poplatníky k doplacení nové výše poplatku.
Platí se:
Jak se placení poplatku ověřuje?
Ze zákona mají veřejnoprávní média právo požádat dodavatele elektrické energie o informace o odběratelích. Pokud Česká televize nebo Český rozhlas neevidují u dané domácnosti platbu, vyzývají odběratele k přihlášení nebo k doložení skutečnosti, že se na danou domácnost povinnost platit nevztahuje. Od Nového roku si mohou ČT a ČRo také vyžádat data od České správy sociálního zabezpečení a na jejich základě oslovit s výzvou i podnikatelské subjekty.
Ačkoli zákon stanoví za porušení povinnosti vysoké sankce, vše zatím probíhá hlavně v rámci dohody. Jak pro iDNES.cz potvrdila mluvčí Českého rozhlasu Lidija Erlebachová, spočívá přístup ČRo hlavně ve snaze domluvit se po dobrém, pokud někdo zapomene nebo má nastavenou starou výši poplatku. „Od 1. října je nastolen standardní režim běžného přístupu upomínek a komunikace s posluchači (poplatníky), zda něco chtějí změnit atd.,“ dodává zástupkyně ČRo s tím, že prostřednictvím oddělení poplatků je možné i změnit periodicitu plateb.
Kdo musí hradit televizní a rozhlasové poplatky?
Poplatníkem je každá domácnost, která vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač, tedy televizi, rádio, ale i mobilní telefon, počítač, notebook či tablet s připojením k internetu. Povinnost dále platí i pro firmy, které zaměstnávají 25 a více lidí.
- Domácnosti:
Co znamená poplatník a přijímač?
K poplatkům musí být přihlášen pouze jeden člen domácnosti, ostatní členové domácnosti jsou osvobozeni (tedy manželé, páry v partnerském svazku, rodiče a děti). Nezáleží přitom, kde má poplatník trvalé bydliště, ale na tom, kde skutečně bydlí. I rekreační objekt se počítá do společné domácnosti a například za chatu není třeba přihlašovat další poplatek.
- Studenti:
Studenti se registrovat nemusí, protože podle zákona tvoří s rodiči společnou domácnost do doby, než se dokážou sami živit. Pokud už se student živí sám a vlastní přijímač, musí uhradit poplatek, případně požádat o osvobození, pokud nevydělává více než 2,15 násobek životního minima.
- Nájemníci:
Pokud majitel pronajímá nemovitost jednomu nájemníkovi nebo více spolubydlícím, nepokládají se za jednu domácnost a každý si své životní náklady včetně poplatků hradí sám a nemusí se znovu přihlašovat v každém dalším bydlišti.
- Firmy a OSVČ
Od května 2025 se za poplatníky považují firmy i OSVČ, které vlastní nebo používají mobil, počítač nebo notebook, tedy jakékoliv zařízení schopné přijímat rozhlasové a televizní vysílání. Právnické i podnikající fyzické osoby se musí přihlásit a současně nahlásit počet zaměstnanců na plný úvazek a počet pronajímaných dopravních prostředků (firmy, které pronajímají auta, musí kvůli autorádiím platit za každé vozidlo zvlášť).
Platební povinnost vzniká až u firem, které zaměstnávají více než 24 zaměstnanců na plný úvazek. Tedy 24,49 přepočtených plných úvazků, protože částečné úvazky se sčítají.
|Počet zaměstnanců v pracovním poměru
|Výše násobku rozhlasového a TV poplatku
|0 – 24
|nemusí platit
|25 – 49
|5násobek
|50 – 99
|10násobek
|100 – 199
|20násobek
|200 – 249
|30násobek
|250 – 499
|70násobek
|více než 500
|100násobek
OSVČ se tedy registrují u obou institucí dvakrát. Jednou jako soukromá osoba, pokud nesplňují podmínky pro osvobození, například žijí v domácnosti s rodičem či partnerem, který už registrován je. Podruhé jako podnikající fyzická osoba, a to i za předpokladu, že nahlašují nulový počet plných úvazků 0 i pronajímaných dopravních prostředků.