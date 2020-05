Rodiče po otevření škol o ošetřovné nepřijdou. Nepovinnou docházku ale provázejí zmatky

PRAHA Otevření základních škol od 25. května pro děti z prvního stupně provázejí zmatky. Rodiče se mohou rozhodnout, jestli ratolesti do školy pošlou, či s ­nimi zůstanou doma. Otázka tedy zní, zda v případě, že dají přednost domácí výuce, mají stále nárok na ošetřovné. Podle resortu školství ano.

„Pokud rodič dítě do školy pošle, nemá nárok na ošetřovné, pokud tak neučiní a zůstane s dítětem doma, tak samozřejmě nárok na ošetřovné má,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva Aneta Lednová.



Školy se totiž neotevírají pro plnění povinné školní docházky. V případě, že účast dítěte ve vyučování je nepovinná, rodiče by o ošetřovné neměli být ochuzeni a je jedno, z jakého důvodu potomka mezi spolužáky nepustí.

„Umožnili jsme osobní přítomnost žáků a studentů ve školských zařízeních, ale to není to samé jako otevření škol pro plnění povinné školní docházky,“ vysvětlila mluvčí resortu školství Aneta Lednová.

Nicméně ministerstvo práce a ­sociálních věcí by uvítalo pravidla, za kterých děti nemusí nastoupit do otevíraných škol. „Potřebujeme jasný výklad od ministerstev školství a zdravotnictví, za jakých podmínek považují za rizikové, aby rodiče posílali děti do školy či školky. Podle těchto podmínek my můžeme upravit ošetřovné,“ uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Podle ní by ošetřovné měli dál dostávat rodiče, kteří své potomky nemohli poslat do škol ze zdravotních důvodů. „Důvody mohou být třeba takové, že dítě je zdravé, ale žije ve společné domácnosti s jinou osobou, která má zdravotní rizika,“ přiblížila Maláčová.

Na ošetřovné mají od dubna nárok rodiče školáků do třinácti let. Stát vyplácí osmdesát procent základu jejich příjmu, přičemž peníze jim poskytne nejdéle do konce školního roku, tedy do 30. června.

I prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý přiznává, že otevřít školy s nepovinnou docházkou je zmatečné. „Nelíbí se mi princip dobrovolné výuky, pro mě to je nejhorší varianta,“ řekl pro Lidovky.cz Černý. Uznává ale, že ministerstvo školství nemělo jinou možnost. „Tlak byl enormní, nic jiného jim nezbylo,“ dodal.

Ministerstvo školství vydalo pro ředitele škol manuál, jak by měli dobrovolnou výuku zajistit. Žáci by měli být rozděleni do skupin maximálně o patnácti dětech, vždy ve stejné sestavě. V lavicích mají sedět sami a mezi nimi bude rozestup minimálně 1,5 metru. Žáci i ­učitelé musí nosit ve společných prostorách roušku, ve třídě si ji při zachování rozestupů mohou sundat. Děti musí mít minimálně dvě ústenky na den a sáček na jejich uložení. Rodičům nebude umožněn vstup do areálu školy.

Program by měl probíhat alespoň osm hodin denně, tedy po dobu, kdy jsou rodiče v práci. Nicméně o­ konečné délce vzdělávacích a zájmových aktivit rozhoduje ředitel. „Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s­ přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách),“ stojí v souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení.

Učitelé někde budou chybět

Na některých školách může být problém nedostatek personálu. „Myslím si, že 90 až 95 procent škol požadavky ministerstva na délku výuky zvládne,“ uvedl Černý. V republice je přes čtyři tisíce základních škol, potíže může mít přibližně čtyři sta základek. Podle Černého je lepším řešením nastavit kritéria pro žáky, kteří do školy smí, nežli všem zkracovat výuku. Jedním z kritérií může být třeba povolání rodičů.

Personální nouzi řešilo i ministerstvo školství. „Proto jsme rozhodli, že v rámci vzdělávací části nemusí učit žáky jen učitel, ale i pedagogický pracovník, třeba asistent,“ uvedla Lednová. Program bude rozdělen na dopolední vzdělávací část a odpolední zájmovou. „Dopolední část by měla být skutečně studijní a žáci by v ní měli dělat úkoly, které plní ostatní děti doma,“ přiblížila mluvčí. Odpoledne si pak děti ve škole budou spíše hrát a program bude obdobný jako v klasické družině. „Při odpoledním programu mohou děti hlídat vychovatelé, nikoliv pedagogové či pedagogičtí pracovníci. Tím chceme učitelům také ulehčit práci,“ dodala Lednová.

Ředitelé škol nyní čelí těžkému úkolu, jak dodržet epidemiologická opatření a zároveň sehnat potřebný personál. „Záleží na tom, kolik dětí do školy nastoupí. Nicméně učitelé nám určitě stačit nebudou, někteří patří do rizikové skupiny, a ­proto budou muset pracovat z domova,“ řekla ředitelka pražské Základní školy Hanspaulka Marie Pojerová. Podle ní škola doplní stav pomocí vychovatelů a pedagogických asistentů. „Budeme se snažit dodržet osmihodinový program,“ uvedla.

Rodiče mají čas do 18. května vyjádřit se, zda své ratolesti do škol pošlou. Ředitelé až pak zjistí, s jakým počtem žáků mají počítat, a podle toho upraví rozvrh.