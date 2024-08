Dřívější návrat do práce z rodičovské dovolené? Pomoci má novela zákona, pro firmy by to mohla být zátěž

Snadnější návrat rodičů do práce má zajistit novela zákoníku práce, která je dnes na programu jednání vlády. Podle ní budou mít zaměstnanci nárok vrátit se na stejné místo, z něhož na rodičovskou dovolenou odešli, a to do dvou let věku dítěte. Zástupci zaměstnavatelů i odbory ale tento návrh kritizují.

