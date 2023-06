Rodičovský příspěvek? Nově 350 tisíc a zkrátí se čerpání, shodla se koalice

„Jednání K5 potvrdilo od 1. ledna zvýšení o 50 tisíc korun a zkráceni čerpání na tři roky, podotýkám zkráceni čerpání nikoliv zkrácení možnosti byt doma s dítětem do čtyř let věku. Tato základní dohoda již je potvrzena a takto bude novela zákona o státní sociální podpoře upravena a schválena na jednání vlády v příštích týdnech,“ uvedl pro iDNES.cz Jurečka.

Zkrácení čerpání rodičovského příspěvku neznamená zkrácení možnosti být doma s dítětem do čtyř let, zdůraznil ministr. Předsedové poslaneckých klubů pěti vládních stran byli požádání, aby příští týden s poslanci probrali dohodu, kterou uzavřeli předsedové vládních stran. „Proto jsem to v týdnu nekomunikoval, ale když jste se zeptal, tak jsem odpověděl,“ sdělil iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí.

„TOP 09 nechce, aby šlo o zvýšení na dluh, a proto navrhujeme souběžně se zvýšením zkrátit maximální délku pobírání do tři let věku dítěte. Souběžně s tím však musí být zajištěna dostatečná kapacita školek a dětských skupin ve všech regionech,“ uvedla dříve šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Nyní rodič může příspěvek čerpat až 4 roky

Rodičovský příspěvek se nyní vyplácí ve výši 300 tisíc korun. Je na rodiči, jak si rozvrhne čerpání rodičovského příspěvku. Nyní ho může pobírat maximálně čtyři roky.

Naposledy se rodičovská zvýšila v roce 2020 o 80 tisíc korun. „Zamrzl v roce 2020 a jeho reálná hodnota neustále klesá,“ komentovala to před časem místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

Její strana, stejně jako Jurečka, v koalici prosazovala zvýšení rodičovského příspěvku a musela zdolávat výhrady nejsilnější koaliční strany ODS, která se k komu stavěla zdrženlivě.