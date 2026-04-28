„Na to nejbližší jednání ještě ne, ale v průběhu května,“ řekl iDNES.cz Juchelka.
„Vidíme v tom ten smysl, obzvláště teď v poslední chvíli, v poslední době, kdy vlastně byla vysoká inflace, kdy nám klesaly reálné mzdy a rodiče přišli o reálnou část toho svého rodičovského příspěvku,“ uvedl v úterý ministr práce a sociálních věcí.
Šlo o jeden z hlavních předvolebních slibů ANO, který je zakotven i v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše.
„Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 korun a umožníme jeho flexibilní čerpání. Rodičům dětí do 3 let nabídneme možnost volby mezi klasickou rodičovskou dovolenou a rodičovským režimem,“ píše se doslova v dokumentu, na kterém se při sestavování vlády shodly ANO, SPD a Motoristé sobě.
Výše rodičovského příspěvku je nyní 350 tisíc korun, rodiče dvojčat a vícerčat mají nárok na dvojnásobek této částky. Rodičovský příspěvek se poskytuje na nejmladší dítě v rodině.
Jeho zvýšení se pak má dle návrhu týkat dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče po dni nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2027.
Při péči o děti narozené před datem účinnosti zákona se celková částka nezmění a zůstává 350 tisíc korun, přičemž se zpravidla vyplácí v částce 15 tisíc korun měsíčně.
Změna zákona si podle návrhu, který má iDNES.cz k dispozici, v roce 2027 vyžádá ze státního rozpočtu přibližně 230 milionů korun, v roce 2028 přibližně 1,62 miliardy korun a v roce 2029 cca 2,85 miliardy korun.
Finance měly k návrhu připomínku, ale Schillerová bude hlasovat ve vládě pro
Proto mělo v připomínkovém řízení výhrady ministerstvo financí. Uvedlo, že postrádá informaci o způsobu krytí zvýšených výdajů.
„My samozřejmě tu připomínku chápeme tak, že ministerstvo financí musí být vždy tím, kdo chrání rozpočet. Nejsem první, ani poslední, kdo prochází těmito připomínkami,“ glosoval to ministr Juchelka.
„Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun je náš jasný závazek, pro který budu na vládě hlasovat. Úkolem ministerstva financí je ale zároveň hlídat zdravé finance, proto požadujeme po MPSV, aby se hledaly úspory tam, kde se sociální systém zneužívá, například u obchodu s chudobou. Jde o to, abychom rodinám pomohli a zároveň hospodařili co nejodpovědněji. Nejsou to protichůdné věci, ale součást jedné zodpovědné politiky,“ sdělila iDNES.cz ministryně financí a místopředsedkyně ANO Schillerová.
V roce 2024, kdy se rodičovský příspěvek naposledy zvýšil na 350 tisíc korun, se na příspěvku vyplatilo 28,4 miliardy korun. V roce 2025 vlivem klesající porodnosti celkem 27,2 miliardy korun.