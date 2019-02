Rodinná fotka vám může vyhrát večeři s předsedou, lákají lidovci. Soutěž zaplavily homosexuální páry

Praha K oslavě Národního týdne manželství uspořádala KDU-ČSL soutěž, v níž může výherce povečeřet s budoucím předsedou strany. Po celý týden strana, která bojuje za tradiční manželství, ukazovala na sociální síti rodinné nebo manželské fotografie straníků. Samotnou soutěž však vzaly útokem homosexuální páry.

„Pochlubte se nám také do komentářů fotkou se svojí drahou polovičkou nebo celou rodinou a vyhrajte VEČEŘI S NOVÝM PŘEDSEDOU KDU-ČSL!!,“ vyzvali uživatelé Facebooku v neděli na své stránce lidovci s tím, že soutěž potrvá týden a vítěz povečeří s novým předsedou strany po jeho zvolení, a to v období prvních 2 měsíců jeho mandátu. Jaký je průběžný výsledek? Ke čtvrtečnímu odpoledni se do soutěže zapojilo na padesát lidí, z toho víc než třetinu tvoří homosexuální páry.

„Čekáme už dlouho na to, abychom mohli mít svatbu v kostele. :),“ stojí pod jedním z příspěvků na nichž se usmívají dva partneři stejného pohlaví. „11let spolu a úžasné 3 děti ( na fotce nám chybí ten nejstarší ) nejkrásnější okamžik na světě byl když se poprvé nadechly naše děti, když poprvé zaplakaly, poprvé otevřeli očka nic krásnějšího a důležitějšího v životě není..... Jen kdyby už konečně bylo Manželství pro všechny a byly jsme rodina pro všechny a ve všech případech!!!“ komentují svůj snímek dvě ženy obklopené dětmi.

Záplavu fotografií stejnopohlavních párů pro server Lidovky.cz okomentovala mluvčí lidovců Denisa Morgensteinová s tím, že do vyhodnocení budou zahrnuty všechny fotografie „Byl Národní týden manželství a my jsme chtěli upozornit na důležitost manželství, protože je to pro KDU-ČSL podstatná hodnota. Neuvedli jsme, že to musí být fotografie pouze manželů nebo heterosexuálních párů. Pokud tam chtějí přidávat fotky, samozřejmě je tam přidávat mohou,“ uvádí.

Jak se vybere výherce Z pravidel soutěže vyplývá, že fotografie budou časově seřazeny od nejstarších po nejnovější, sečteny a hodnota se vydělí dvěma. Výsledné číslo se po zaokrouhlení stane výhercem.

Na základě množství zaslaných fotografií homosexuálních párů je možné, že vylosovaným párem bude právě jeden z nich. „Je předčasné předjímat, jak soutěž dopadne, fotografií je tam hodně a budou ještě přibývat,“ uvedla tisková mluvčí KDU-ČSL.



Otázkou podle ní je, zda soutěžící homosexuální páry opravdu chtějí vyhrát večeři s novým lídrem strany a položit mu otázky například o rozšíření práv registrovaného manželství, nebo se jedná o žert. „Možná je tam lidé vkládají, protože chtějí otevřít diskuzi,“ míní mluvčí.

„Kdybych byl předsedou strany, tak nemám problém pozvat na večeři jak manželský pár, tak registrovaný,“ uvedl k soutěži místopředseda a kandidát na předsedu strany KDU-ČSL Marian Jurečka.

Bělobrádek: I my máme ve svých řadách homosexuály

K tématu manželství se vyjádřil pro server Lidovky.cz i současný předseda lidovců Pavel Bělobrádek, který uvedl, že i samotná strana má ve svých řadách homosexuály. Jen mají odlišné názory na svět, stejně jako mezi heterosexuály existují různé názory. „Proti homosexuálním párům nic nemáme, jenom si myslíme, že všechno jiné než svazek jednoho muže a jedné ženy není manželství. To, že spolu lidé žijí, to je možné. Žijí spolu heterosexuálové i homosexuálové bez toho, aniž by byli v manželství. Polovina dětí se rodí mimo manželství. Takže to problém není,“ vysvětluje.

Lidovecký poslanec Marek Výborný již dříve argumentoval, že na manželství se nevztahuje právo, podobně jako na dítě. „ Dítě je dar. A pokud někdo hovoří o tom, že dítě má rodiče stejného pohlaví, tak já se domnívám, že to je protimluv. To totiž není možné. Dítě biologicky vzniká splynutím dvou pohlavních buněk, mužské a ženské,“ zněl jeho projev na podzim ve sněmovně.

V České republice zákon umožňuje registrované partnerství homosexuálů, zákonné manželství smí uzavírat pouze heterosexuální páry. KDU-ČSL se zasazuje o to, aby bylo tradiční manželství muže a ženy zakotveno v ústavě a kriticky se vymezuje vůči jiným formám manželství.



Podle tiskové mluvčí se lidovci debatám na toto téma nebrání. Domnívá se, že ve straně nastal posun od minulosti a vyzývá k pondělní veřejné debatě kandidátů na nového předsedu, kde mohou lidé položit otázky k problematice např. právě rozšíření práv registrovaného partnerství.