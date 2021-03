Rodinné problémy řešila žena s ‚čarodějnicí‘. Postupně podvodnici poslala téměř 330 tisíc korun

BRNO Žena z Brněnska začátkem roku řešila rodinné problémy, které ji dovedly do zoufalé situace. Svou naději svěřila do rukou „čarodějnice“, která měla provozovat černou magii. S tou se žena spojila přes Facebook a postupně jí naposílala stovky tisíc korun, protože čarodějnice vyhrožovala, že pokud skončí s rituály, obrátily by se proti ní.

Nejmenovaná žena ve středním věku se měla s údajnou čarodějnicí spojit začátkem letošního roku, protože si nedokázala poradit s rodinnými problémy. Podvodnice si měla okamžitě získat ženinu důvěru a mámit z ní zhruba deset tisíc korun denně za provádění rituálů černé magie. Ty měly ženě údajně s problémy pomoci. Cestující v Uberu kašlaly na řidiče a strhly mu roušku. Jednu z podezřelých policie zatkla Elektronická čarodějka, jak uvádí server Týdeník Policie, si vymýšlela čím dál bizarnější důvody, proč potřebuje další peníze. Žena z Brněnska si nemohla její služby dovolit z vlastních peněz a proto si vzala půjčku v nebankovním sektoru. Čarodějnice totiž vyhrožovala, že pokud by s rituály skončila, obrátila by se jejich síla právě proti její klientce. Týdeník Policie informuje, že problémy se během období, kdy žena platila za rituály, ještě zhoršily. Podvodnice však nechtěla přijít o svůj zdroj příjmů a domluvila své klientce „zaručený“ rituál u jisté „africké šamanky“. Ani to však nepomohlo. Takže když si žena po zhruba měsíci uvědomila, že jde o podvod, sečetla poslané peníze a zjistila, že už čarodějnici „dala“ zhruba 330 tisíc korun. Policie navíc uvádí, že se žena nemůže vyvázat z úvěru, který si kvůli placení rituálů vzala. Ten pro ni tak bude do budoucna další velkou komplikací, protože se jedná o půjčku s vysokými úroky.