Rodinné stříbro se neprodává, říká exšéf Zámku Štiřín. Žalobou na Petříčka prý ‚plní odborářskou povinnost‘

Praha Zámek Štiřín sehrál nejednou roli v politických třenicích. „Přitom by měl být opečovávaným národním klenotem s maximálním využitím pro český stát,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz jeho bývalý šéf Václav Hrubý.

Lidovky.cz: Odbory Zámku Štiřín podaly na generálního ředitele objektu Petra Veselého a na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka trestní oznámení. Jaké důvody vás k tomuto závažnému kroku vedly?

Základní odborové organizace musejí chránit práva zaměstnanců a kontrolovat hospodaření a dodržování zákonných povinností vedení organizace při správě státního majetku a nakládání s ním. Jsme přesvědčeni, že v uvedených případech současné vedení své povinnosti úmyslně a hrubě porušuje.

Lidovky.cz: Co tedy po ministrovi zahraničí nyní požadujete? Jaký výsledek soudní pře by pro vás byl přijatelný?

Nejde o žádnou soudní při mezi ministrem zahraničí a odborovou organizací. Odborová organizace Zámek Štiřín po panu ministrovi nic nepožaduje. Plní svou odborářskou a občanskou povinnost a podáním trestního oznámení v uvedených případech upozorňuje na možné úmyslné a hrubé porušování zákonných povinností. Přejeme si jen, aby orgány činné v trestním řízení nezaujatě a spravedlivě posoudily jednání současného generálního ředitele a pana ministra, protože máme za to, že tato jednání poškozují tento stát, poškozují Zámek Štiřín a poškozují morální a odbornou důvěryhodnost vedoucích představitelů.

Zámek Štiřín

Lidovky.cz: Vy sám jste členem zámeckých odborů?

Ano. Odbory ve Štiříně mají více než čtyřicetiletou tradici. V současné době mají více než čtyřicet členů. Po mém odvolání z funkce generálního ředitele jsem byl téměř všemi členy zvolen předsedou odborové organizace – a velmi si toho vážím.

Lidovky.cz: Z funkce ředitele Zámku Štiřín jste byl ke konci roku 2019 odvolán, a to již počtvrté a vždy pro údajné špatné hospodaření. Scénář jako přes kopírák. Čím si to vysvětlujete?

K mému odvolání došlo vždy v době, kdy Zámek Štiřín velmi dobře prosperoval. Vždy to bylo pod rouškou jakýchsi údajných „státních zájmů a politických úkolů“ a vždy se posléze ukázalo, že šlo o zájmy zcela jiné – získání přístupu a profitu z financí ze státních zakázek nebo o získání přístupu k prodeji zámeckého areálu hluboko pod jeho skutečnou hodnotou a s tím spojeného profitu.

Tato období vždy přinesla pro Zámek Štiřín ztrátu klientely, a tedy ekonomickou devastaci, ale také morální devastaci dlouhodobě školeného a profesionálního personálu. A bylo to vždy doprovázeno řadou kontrol ze strany ministerstva zahraničí s ani neskrývaným úkolem – za každou cenu najít něco, co by mě mohlo dodatečně dehonestovat a nějak zdůvodnit mé odvolání z funkce. Je to čistá manipulace zaměřená na ovlivnění veřejného mínění.

Zámek Štiřín a místnost, kde jsme se od 15 do 19 hodin dohadovali o jednotlivých resortech. I když to tabule na zdi zakazuje ☺️ Probrali jsme zatím hlavní resorty, Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Teď jdem pokračovat do pivovaru  pic.twitter.com/XVTYRt2gHN — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 9, 2018

Lidovky.cz: Ministr Petříček ale vylučuje, že by nynější kontroly měly dodatečně najít nějaké chyby vašeho vedení. Údajně chce odhalit podstatu problému v hospodaření. Zařízení tohoto typu by si podle jeho názoru mělo na sebe umět vydělávat, a ne být dotováno ze státní kasy.

Pokud pan ministr toto říká, pak buď úmyslně lže, nebo naprosto nerozumí hospodaření příspěvkových organizací. Všechny příspěvkové organizace jsou totiž zákonem konstruovány k výkonu ztrátové hlavní činnosti. V případě Zámku Štiřín je takovou hlavní činností správa a údržba nemovité kulturní památky, kterou je celý areál Zámku Štiřín a zámeckého parku. A dále je to zajišťování konferenčních, diplomatických a dalších akcí pro veškeré státní orgány.

Tato činnost je z povahy věci ztrátová a nemůže nebýt. Na tuto hlavní činnost ministerstvo poskytuje příspěvek na provoz, a to tak, že o jeho výši rozhoduje samo, ze své vůle a iniciativy, organizace o něj nežádá. Na vedlejší činnost, jíž jsou v případě Zámku Štiřín hotelové, relaxační a sportovní služby pro komerční klientelu, žádný příspěvek ministerstvo neposkytuje.

To ani podle zákona nesmí. Tato jiná činnost je dlouhodobě zisková a jiná být ani nemůže. K účelové lži pana ministra jen dodám, že za úspěšné a ziskové hospodaření mi každý rok uděloval mimořádné odměny. Za úspěšné hospodaření mi mimořádnou odměnu udělil i v prosinci 2019. Závěr si každý jistě udělá sám.

Lidovky.cz: Proč se Štiřín čas od času stává politickým tématem? Čím je tak lákavý?

Jsem přesvědčen, že Štiřín by neměl být politické téma, ale opečovávaný národní klenot s maximálním využitím pro český stát. Proto si velmi vážím ocenění od prezidentů Václava Havla a Miloše Zemana a od premiéra Andreje Babiše, ale i ocenění od dalších čelných představitelů. Ale vrátím se k vaší otázce: pro některé jiné politické činitele prostě platí, že účel a politické a hmotné zájmy světí prostředky. Pravda a slušnost v takových situacích překáží.

Lidovky.cz: Několikrát jste zarazil snahy o prodej zámku. Kdysi jste ale řekl, že pokud by se našel dobrý kupec a zámek se neprodal pod cenou, prodej byste podpořil. Ještě to takto vnímáte?

Se svými celoživotními zkušenostmi a věkem bych už nic takového neřekl. Rodinné stříbro se prostě neprodává, mimo jiné proto, že kdyby se zámek prodal, už nikdy by si stát nic takového nepořídil a nezaplatil.

Lidovky.cz: V minulosti se spekulovalo o Zdeňku Bakalovi, který zámek údajně chtěl, nyní se skloňuje Marek Dospiva. Proč by Štiřín neměl jít stejnou cestou jako kdysi vládní zámek Koloděje, který koupil vlivný podnikatel Tomáš Chrenek?

Ke svému stanovisku, že rodinné stříbro se neprodává, nemám co dodat. Snad jen připomenu, že panu Chrenkovi zámek Koloděje neprodal stát, ale restituent, soukromá osoba žijící v zahraničí. A to je jistě něco zcela jiného.

Lidovky.cz: Potřebuje ale vůbec stát takový typ zámku?

Zařízení, jako je zámek Štiřín, stát vždy potřeboval a potřebovat bude. A to jak pro své reprezentativní účely, tak pro využití svých institucí a organizací, neboť akce pořádané ve vlastním, tedy státním, budou vždy ekonomicky výrazně výhodnější než jejich pořádání v zařízeních komerčního typu. Zřejmě by bylo vhodnější, aby zřizovatelem Zámku Štiřín byl státní orgán s širokou působností, a je lhostejné, zda by to byl Úřad Vlády ČR nebo třeba Kancelář Poslanecké sněmovny, jak to bylo schváleno již v roce 2016, nebýt nešťastné procedurální chyby či spíše nedostatku předvídatelnosti při zařazení materiálu do hlasování sněmovny.

Lidovky.cz: Přijal byste nabídku opětovně se do funkce vrátit, jako se to stalo v minulosti již dvakrát?

Na návrat již ve svém věku 73 let nemám čas ani motivaci. Nesplnilo se mi ale mé toužebné přání předat tento skvost někomu mladému, schopnému pokračovat v mém díle a dále jej rozvíjet. Kdyby místo mě takový člověk do Štiřína přišel, neřekl bych ani slovo, všemi silami bych ho podporoval. Nástupce, který je jen o čtyři roky mladší než já, nemá zkušenosti s vedením zařízení obdobného charakteru, nikdy ani žádnou příspěvkovou organizaci neřídil, a který hlavně nemá opravdový zájem o další rozvoj areálu, jsem si opravdu nepředstavoval ani v tom nejčernějším snu.