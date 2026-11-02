Mezi případy, s nimiž se lidé obracejí na úřad ombudsmana, patří i spory mezi příbuznými. Někdy je odstartuje i období Dušiček, kdy zjistí, že s hrobem jejich příbuzných není všechno tak, jak si představovali. „Nejvíce bolestivá a psychicky náročná situace nastává pro pozůstalé, když při návštěvě hřbitova zjistí, že došlo ke zrušení hrobu bez jejich vědomí, nebo dokonce proti jejich vůli,“ uvádí zpráva zveřejněná na webových stránkách ombudsmana.
Žena se starala o hrob matky, teď má obavy z jeho zrušení
Upozorňuje na případ ženy, která se roky starala o rodinný hrob, v němž byla pochována její matka i další příbuzní. Hrob měl v nájmu její otec. Později se ale znovu oženil. S jeho novou manželkou dcera příliš dobře nevycházela. Když poté její otec za několik let zemřel, přišla o svého posledního blízkého příbuzného.
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Záhy ale zjistila, že hrob, kde má pochovanou velkou část rodiny, má v nájmu její macecha. Nájem na ni přešel po manželovi. „Dcera zesnulého se s ní chtěla domluvit na sdílení pronájmu, společnou řeč s nevlastní matkou ale nenašla,” uvedl úřad ombudsmana, na který se dcera obrátila. Měla obavy i z toho, že nevlastní matka hrob, ve kterém má pohřbenou matku i další členy rodiny, zruší bez jejího souhlasu.
Ombudsman: nájem přešel na manželku právem
Ombudsman prozkoumal okolnosti případu včetně toho, jak nájem přešel na mužovu druhou manželku. Zjistil ale, že se vše odehrálo podle zákona. Zákon o pohřebnictví umožňuje, aby každý člověk, na kterého je napsaný nájem hrobu, určil, na koho má nájem přejít po jeho smrti. „Může to být kdokoliv – třeba příbuzný, přítel nebo kolega z práce,“ uvádí úřad ochránce práv.
Pokud takový člověk stanovený není, určuje zákon posloupnost lidí, na které nájem přechází. V první řadě je to právě manžel nebo manželka, jak se tomu stalo i v tomto případě. Následují blízcí v tomto pořadí: děti, rodiče, sourozenci, neteře či synovci. „Když to u žádné z těchto osob není možné, přechází právo nájmu na dědice,“ vysvětluje ochránce práv.
„I když bylo přání dcery naprosto pochopitelné, přechod nájmu na její nevlastní matku proběhl podle zákona,“ konstatuje zpráva zveřejněná na webu a přidává doporučení: „Pokusit se o dohodu tak zůstává v podobných případech jediným možným řešením.“
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Podobné spory nejsou ojedinělé
Zda se nakonec dohoda podařila, už web neuvádí. A jak je to s obavami ženy o možném zrušení hrobu bez jejího vědomí? Především je nutné rozlišovat dvě věci: zrušení nájmu a zrušení hrobu. Zatímco nájem může nájemce u správy pohřebiště skutečně zrušit sám, aniž by informoval další příbuzné pochovaných lidí, rozhodně to neznamená, že hrob bude srovnaný se zemí.
Takový případ řešil již v minulosti předchůdce současné ombudsmanky Evy Kostolanské a tehdejší zástupce ombudsmana Stanislav Křeček, na něhož se obrátila žena z Plzně. Zrušení hrobu bez vědomí pozůstalých označil za „přinejmenším neetické a lidsky nepochopitelné.“
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Dospěl k tomu, že v některých případech může jít i o zásah do osobnostních práv pozůstalých a piety zemřelých. „Součástí práva na rodinný život je totiž i vztah žijícího člena rodiny k jeho zesnulým předkům. Zvláštní pouto se přitom neváže pouze k mrtvým, ale i k místu jejich posledního spočinutí. Potvrdil to i Ústavní soud v roce 2009, když konstatoval, že pietní a emocionální vztah k takovému místu může být dokonce silnější než vlastnický vztah k němu,“ uvedl tehdy úřad ochránce práv.
Zmíněný nález Ústavního soudu tak otevřel cestu pro všechny, kdo sice nejsou nájemci hrobu, přesto mají vazby k lidem v něm pochovaným. Pro narovnání nepříjemné situace je možné se obrátit na civilní soud, i když jde o krajní možnost.
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Co se děje s hroby po skončení nájmu?
Hrobová místa, ke kterým skončila nájemní smlouva, mohou správy hřbitovů nabídnout dalším zájemcům. Zákon jim přitom neukládá, že by měly aktivně vyhledávat žijící pozůstalé, kontaktovat je a nabízet nájem přednostně jim.
V praxi ale mnoho správ hřbitovů postupuje tak, že zvažované nájmy zveřejňuje předem. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod které tato problematika spadá, doporučuje u opuštěných hrobů zveřejňovat seznamy včetně fotografií a při nabídce novým nájemcům pokud možno ponechávat starší ostatky na původním místě.
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Zrušení hrobu, kterého se žena obává nejvíce, tak sice není vyloučené, v praxi by ale nejspíš bylo možné si hrobové místo znovu pronajmout na sebe. Spíš než zrušení hrobu je pravděpodobné, že nájemce bude s hrobem zacházet jinak, než by si žena přála. Například ho nechá upravit nebo ho využije pro pohřbení lidí mimo původní rodinu. Takovému rozhodnutí ale zabránit nelze.
„Případy týkající se pohřebnictví nejsou ani tolik o právu, jako o etice a mezilidských vztazích. Pokud ale nelze dosáhnout smírného řešení, nepomohou úřady, ani ombudsman,“ shrnul svou zkušenost se spory kolem hrobů v roce 2015 Stanislav Křeček.