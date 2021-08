Dvacetiletý Khan Wali a dvaadvacetiletý Niaz Wali se do Česka dostali jako nelegální migranti a skončili tu v detenčním zařízení. Tam na ně narazila Jana Liprtová. „Pomáhala jsem uprchlíkům jako dobrovolnice, ale nechtěla jsem už jen posílat peníze. A protože jsme si sedli, vzala jsem si je k sobě do péče,“ popsala. Dvojici Afghánců přivedla do své rodiny v roce 2017.