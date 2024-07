Roklanskou chatu čeká obnova, kvůli ochraně tetřeva ale může trvat až 20 let

Ministr Hladík představil na louce u Modravského potoka plány na obnovu Roklanské chaty, která je napadená dřevomorkou. Do dvou let má začít její sanace.

„Bourat se nebude. Do dvaceti let by měla být obnovená a otevřená pro veřejnost,“ nastínil Hladík. Překvapivě dlouhý časový horizont vysvětlil tak, že je třeba počítat s tím, že se vzhledem k populaci tetřeva mohou podmínky pro klidová území měnit.

„Proto je otázka obnovy chaty natažená do většího časového rozmezí,“ konstatoval Hladík.

O konkrétní podobě sanace mluvit nechtěl, protože zatím chybí projekt i technické řešení. „Ale podle mého odhadu by sanace mohla stát přibližně milion korun, což byla částka i původně zvažované demolice, na kterou bylo vydané stavební povolení, ale nevyužijeme ho,“ dodal Hladík.

Ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený doplnil, že jsou ve hře dvě varianty – konzervovat na místě celou chatu, nebo konzervovat na místě pouze kamenné prvky a někde mimo uskladnit a zakonzervovat dřevěné prvky do doby, než se rozhodne, co s objektem dál.

„Dnes jsme vedli diskusi i o tom, jestli je klíčové místo, nebo jestli je klíčová stavba. Pokud by se ukázalo, že je to stavba, budeme připraveni prvky použít do repliky, která bude sloužit i lidem. Na místě by mohly tak zůstat jen zakonzervované kamenné prvky,“ naznačil Hubený.

Ministr zmínil i další otázku, která se na Šumavě řeší řadu let – zpřístupnění Luzenského údolí, jímž vede cesta k hraničnímu přechodu s Německem Modrý sloup. „I díky tomu, že se v této lokalitě daří chráněným tetřevům, tak bychom chtěli Luzenské údolí otevřít turistům,“ naznačil Hladík.

Ředitel Hubený doplnil, že na začátku prosince bude jasné, jestli se cesta údolím zpřístupní už příští rok.

Chata stojí kousek od hranic s Německem

Je to skoro přesně rok, kdy ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyrazil na Šumavu společně se zástupci obcí, Jihočeského a Plzeňského kraje a senátory. O Roklanské chatě pak prohlásil, že nevypadá dobře.

„Na jednání jsme se shodli, že necháme třemi odborníky posoudit aktuální stav chaty. Požádáme akademické pracoviště o prověření její historie. Dodnes není jasné, proč vznikla a k čemu měla být původně používána,“ prohlásil loni v červenci Hladík.

Nyní představil výsledky průzkumu. „Dnes je prokázané, že chatu nechala postavit tehdejší Správa lesů. V té době ji používala jako dům pro lesníky a nikdy ji neměl ve správě Klub českých turistů a lesní správa ji používala až do předání objektu německé správě po roce 1938. Vyjasnilo se nám tedy, kdo chatu postavil, kdo ji používal a jak to tehdy bylo,“ objasnil ministr.

Chata stojí kousek od hranic s Německem v oblasti, která je klidovým územím a z české strany je dlouhodobě nepřístupná. „Řešili jsme, zda by bylo možné ji přenést na jiné území, které by bylo lidem přístupné. Veřejnost by tam mohl ve vymezené části roku provádět průvodce,“ naznačil už dříve Hladík.

Roklanskou chatu postavili ve 30. letech minulého století a někteří turisté proti demolici protestují. Z české strany k budově nevede turistická trasa, od poloviny července do poloviny listopadu se k ní dá dostat jen z německé strany.

Jak před časem uvedl mluvčí národního parku Jan Dvořák, chata je napadená dřevomorkou a je v takovém stavu, který ji činí nebezpečnou.