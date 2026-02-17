Minulý pátek se podvedený osmačtyřicetiletý muž, který celkem přišel o 8,2 milionu Kč, obrátil na rokycanské policisty. V úterý o tom informoval policejní mluvčí Ondřej Hodan.
„Kontakt s neznámým mužem z investiční společnosti navázal poškozený někdy v lednu loňského roku prostřednictvím svého kamaráda, který měl také investovat. Komunikace probíhala převážně za pomoci aplikace a také e-mailem. Poškozený po získání potřebných informací projevil zájem o investování do kryptoměn a 15. ledna loňského roku obdržel investiční smlouvu,“ popsal Hodan.
Pro získání důvěry muži podvodník zaslal i fotokopii svého občanského průkazu, a investor tak uvěřil, že je vše v pořádku a založil si u společnosti účet se svým jménem včetně kryptopeněženky.
„Začal převádět finanční prostředky na kryptoměnu a aby zisk maximalizoval, zastavil svůj dům. Tyto prostředky ve výši více než pět milionů korun okamžitě začal po částech vkládat do platformy ve víře, že dojde ke zhodnocení. Dále vkládal své i půjčené peníze, kdy se jednalo o dalších několik milionů korun,“ řekl Hodan.
Zhruba v půlce ledna letošního roku se pokusil o výběr „zhodnocené“ kryptoměny ze své kryptopeněženky, což se mu nepodařilo. Dostal e-mail s žádostí o uhrazení zhruba 800 tisíc korun na „rozmrazení“ svého účtu.
Muž to nezaplatil, protože už neměl peníze. Jeho údajný osobní bankéř mu řekl, že další variantou je převezení hotovosti z Velké Británie specializovanou firmou za poplatek 8 000 dolarů (asi 164 tisíc korun). I to muž odmítl a s bankéřem si domluvil, že své peníze si může vyzvednout v sídle společnosti ve Velké Británii.
„Poškozený tam skutečně dorazil, avšak v sídle společnosti zjistil, že daná firma se na dané adrese vůbec nenachází. Po tomto už mu tedy nezbývalo nic jiného, než vše nahlásit policii,“ dodal Hodan. Policisté případ vyšetřují jako podvod.