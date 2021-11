Roman Chlíbek: Čísla z ničeho nic strmě vylétla, to byl trochu šok. Věřil jsem v delší účinnost vakcíny

Lidovky.cz: Ministerstvo zdravotnictví kalkuluje se třemi scénáři vývoje pandemie – optimistickým, realistickým a pesimistickým. Aktuálně jsme v tom pesimistickém a dostali jsme se tam poměrně rychle, šlo o velký skok. Jak je to možné?

Kdybychom věděli přesně, čím to je, nejspíš bychom tomu zabránili. Nicméně může za to kombinace více faktorů. Za prvé, je to určitě podzimem, ukazuje se, že koronavirus bude mít skutečně sezonní charakter. Podzimní měsíce zlepšují podmínky šíření viru. Pak jde také o to, že je u nás stále velký potenciál pro šíření infekce v populaci, což jednoznačně souvisí s nižší proočkovaností. To se na tomto velkém skoku zcela jistě podepsalo.

Potom za to může i fakt, že i přestože nasazujeme daleko mírnější opatření než na jaře – není žádný lockdown a podobně –, míra dodržování je nízká. Češi si na to vždycky stěžovali, ale nyní už jsou někteří opravdu otrávení a rezignují na řadu restrikcí. Mrzí mě, že za celou dobu pandemie stát nenašel nástroje, jak opatření účinně kontrolovat. Pořád se vymlouváme na to, že to sice nařídíme, ale chybí dohled. Nákaza se navíc přesunula více mezi děti a v dětských kolektivech se obecně všechny respirační nemoci šíří daleko rychleji. To vidíme i u chřipky. Toto všechno se nasčítalo a je to důvodem, proč epidemie raketově vystřelila.