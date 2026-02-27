Policie obvinila vojáka, který pořezal generála Hyťhu. Hrozí mu až deset let

O Hyťhově napadení tehdy informoval portál Aktuálně.cz, voják podle portálu brigádnímu generálovi pořezal ruku. Muži hrozí až deset let vězení.
Incident se stal v noci na 26. září v brněnském hudebním klubu. Podle portálu iRozhlas.cz se odehrál po oslavě narozenin jednoho z pedagogů Univerzity obrany, které se Hyťha účastnil. Univerzita sídlí v Brně.
„Bylo zahájeno trestní stíhání útočníka s nožem jednak za samotné napadení poškozeného, a to nakonec, po opatření všech znaleckých posudků, expertíz, vyjádření a dalších podkladů, pro zločin těžkého ublížení na zdraví,“ uvedl mluvčí Nekula.
Policie muže obvinila i z výtržnictví, protože jednání se útočník podle žalobce dopustil veřejně a na místě veřejnosti přístupném, a také z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž totiž podle policie po útěku z místa činu řídil vůz pod vlivem značného množství požitého alkoholu.
„Uvedené informace je možno poskytnout k dnešnímu dni, neboť usnesení o zahájení trestního stíhání útočníka bylo všem oprávněným osobám k dnešnímu dni doručeno,“ doplnil Nekula.
Hyťha patří mezi blízké spolupracovníky náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Roky sloužili ve speciálních silách, mají za sebou mise v Afghánistánu. Ředitelem sekce zpravodajského zabezpečení armády Řehka jmenoval Hyťhu krátce poté, co se stal v létě 2022 náčelníkem generálního štábu.
Redakce iDNES.cz v listopadu informovala, že byl Hyťha převelen pod odbor pro válečné veterány a válečné hroby. Podle informací iDNES.cz Hyťha kvůli zářijovému incidentu přišel o bezpečnostní prověrku.