Policie obvinila vojáka, který pořezal generála Hyťhu. Hrozí mu až deset let

Policie obvinila vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Čelí obvinění mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví, uvedl dozorující státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně Arne Nekula.

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8. května 2023, Pražský hrad, Praha. Do hodnosti brigádního generála povýšil Romana Hyťhu (vlevo). | foto: CTK / Deml OndrejČTK

O Hyťhově napadení tehdy informoval portál Aktuálně.cz, voják podle portálu brigádnímu generálovi pořezal ruku. Muži hrozí až deset let vězení.

Incident se stal v noci na 26. září v brněnském hudebním klubu. Podle portálu iRozhlas.cz se odehrál po oslavě narozenin jednoho z pedagogů Univerzity obrany, které se Hyťha účastnil. Univerzita sídlí v Brně.

„Bylo zahájeno trestní stíhání útočníka s nožem jednak za samotné napadení poškozeného, a to nakonec, po opatření všech znaleckých posudků, expertíz, vyjádření a dalších podkladů, pro zločin těžkého ublížení na zdraví,“ uvedl mluvčí Nekula.

Policie muže obvinila i z výtržnictví, protože jednání se útočník podle žalobce dopustil veřejně a na místě veřejnosti přístupném, a také z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž totiž podle policie po útěku z místa činu řídil vůz pod vlivem značného množství požitého alkoholu.

„Uvedené informace je možno poskytnout k dnešnímu dni, neboť usnesení o zahájení trestního stíhání útočníka bylo všem oprávněným osobám k dnešnímu dni doručeno,“ doplnil Nekula.

Hyťha patří mezi blízké spolupracovníky náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Roky sloužili ve speciálních silách, mají za sebou mise v Afghánistánu. Ředitelem sekce zpravodajského zabezpečení armády Řehka jmenoval Hyťhu krátce poté, co se stal v létě 2022 náčelníkem generálního štábu.

Redakce iDNES.cz v listopadu informovala, že byl Hyťha převelen pod odbor pro válečné veterány a válečné hroby. Podle informací iDNES.cz Hyťha kvůli zářijovému incidentu přišel o bezpečnostní prověrku.

