Hejtmani se bojí a nechtějí se k tomu postavit čelem, kritizuje zástupce českých Romů situaci romských uprchlíků

Lidovky.cz: Jak pomáháte s chodem romských uprchlických center v Česku?

Jde o různé typy podpory. Dáváme třeba romským běžencům informace o tom, jaká mají práva, jaké jsou termíny a lhůty, které jsou spojené s dočasným vízem a podobně. Pomáháme přímo v místech, kde jsou Romové ubytováni. To znamená, že se je snažíme začlenit do konkrétní lokality. Zpočátku s tím souvisí i pomoc se získáním potravin, třeba ještě před tím, než jim je vyplacena humanitární dávka. Zkrátka se romské uprchlíky snažíme podporovat alespoň v prvních dnech, abychom je navedli správným směrem. Pak už je to hlavně na nich.