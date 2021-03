Romské organizace vyzývají Romy, aby ve sčítání uvedli romskou národnost

Praha Romské organizace vyzývají Romy, aby se při sčítání lidu přihlásili k romské národnosti. Vytvořily kampaň, v níž romské osobnosti vysvětlují, proč kolonku s národností vyplní. O kampani informoval server Romea.cz. Sčítání začne o půlnoci z pátku na sobotu a potrvá do 11. května. Do 9. dubna bude možné vyplnit údaje elektronicky, od 17. dubna do 11. května v papírovém formuláři. Informace o národnosti a víře nejsou povinné.

Kampaň připravila organizace RomanoNet, která zastřešuje 11 spolků a prospěšných společností na podporu Romů. Vyzývají Romy a Romky, aby vyplnili romskou národnost a jako mateřštinu uvedli romštinu. „Považujeme za důležité, aby se Romové hlásili ke své národnosti, protože data, která nám sčítaní přinese, mohou ovlivnit, jak v následujících letech bude v České republice probíhat inkluze Romů,“ uvedl na webu organizace RomanoNet její ředitel Michal Miko.

Ve formuláři mohou lidé uvést národnosti dvě. Mohou tedy vypsat třeba romskou i českou. Podle Mika to ví ale jen málo Romů. Lidé si také často pletou státní příslušnost a národnost a mívají i obavy kvůli událostem z historie, míní šéf organizace. Tiskovou mluvčí projektu Sčítání 2021 se stala bývalá moderátorka Jolana Voldánová Kampaň, která je k vidění na adrese www.amensamroma.cz. a na sociálních sítích, se skládá z několika spotů. Romové a Romky v nich vysvětlují, proč romskou národnost a romštinu při sčítání uvedou. Ve videu vystupuje třeba ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová, romská poradkyně brněnského magistrátu Dana Kroková, spisovatelka Ilona Ferková, hudebník Roman Kroka, studentka gymnázia Adéla Cinnová či student práv Michael Mitráš. Zapojit se mohou i další. Posílat mohou svá videa s vyjádřením. Podle ředitele společnosti Romodrom Nikoly Taragoše romské organizace kampaň platí samy, stát na ni nepřispívá. Do jednoho ze spotů organizátoři využili záběry prezidenta Miloše Zemana ze zpravodajství. „Co je to za národnost, která se ani nedokáže přihlásit k vlastní národnosti,“ říká hlava státu. Pořadatelé kampaně vyzývají k romské hrdosti. Při posledním sčítání lidu před deseti lety se k romské národnosti přihlásilo 5135 osob, v cenzu před dvaceti lety 11 746. Výroční zpráva o stavu romské menšiny za rok 2019 uvádí, že podle odborných odhadů z krajů bylo v republice téměř 262 000 Romů. Zhruba 110 000 z nich žilo v takzvaných ghettech, nebo jim vyloučení hrozilo.