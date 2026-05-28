Do zahrady na pomezí Břevnova a Střešovic mohli lidé poprvé zamířit ve středu odpoledne. Slavnostní otevření doprovodily zkrácené komentované prohlídky Rothmayerovy vily i představení nové knihy o Střešovicích. Od dělnických domků k vilové eleganci autorky Renáty Kalašové.
Muzeum Prahy chce nově zpřístupněný prostor nabídnout nejen zájemcům o architekturu, ale i lidem, kteří hledají místo k odpočinku.
Rothmayerova vila
Vila architekta Otto Rothmayera (1892-1966), postavena podle jeho vlastních plánů ve stylu klasicizující moderny.
Vila se zahradou a bazénem je zapsaná v seznamu kulturních památek.
Je v katalogu moderní architektury organizace Iconic Houses sdružující mimořádná díla světových architektů.
Vila sloužila k častým návštěvám rodinných přátel, mezi něž patřili fotograf Josef Sudek, sochaři Bedřich Štefan či Hana Wichterlová nebo sklář René Roubíček, jehož vázy jsou vystaveny na zahradě.
„Zahrada Rothmayerovy vily je výjimečné místo s klidnou atmosférou,“ uvedla vedoucí oddělení vil Muzea Prahy Eliška Zlatohlávková s tím, že může sloužit k zastavení, zklidnění, krátkému úniku z každodenního tempa velkoměsta či meditaci.
Dosud byla zahrada otevřená pouze v rámci placené prohlídky vily.
Kus Hradu ukrytý v zahradě
Atmosféru nově otevřené zahrady si lidé pochvalovali hned během prvního odpoledne.
„Jsem tu poprvé, ale i v takovém vedru je tu příjemný chládek,“ řekla jedna ze starších návštěvnic. Podobně mluvila i maminka, která dorazila s malým synem a bydlí nedaleko. „Budeme se sem určitě vracet, je tu klid a příjemné prostředí,“ uvedla.
Zahrada vznikala současně s vilou na konci dvacátých let minulého století. Architekt Otto Rothmayer si dům postavil v letech 1928 a 1929 podle inspirace slovinským architektem Jožem Plečnikem, jehož byl žákem a spolupracovníkem. Později se Rothmayer významně podílel také na úpravách Pražského hradu.
Právě hradní stopa je v zahradě patrná dodnes. „Některé kamenné prvky a dlažba z Pražského hradu nebo jeho zahrad podle muzea pocházejí,“ vysvětlila Zlatohlávková. Rothmayer je podle ní postupně přenášel do svého soukromého prostoru a skládal z nich osobitou zahradní kompozici.
Místo s pamětí rodiny i umělců
Místo není řešené jako běžný park. Rostliny, kameny, dřevěné prvky i drobná zákoutí tu vytvářejí spíše sérii obrazů. Zahrada se během téměř sta let proměňovala, ale zachovala si charakter intimního prostoru, kde se příroda prolíná s architekturou a uměním.
Součástí otevření byla také instalace skleněných objektů spojených se jménem Reného Roubíčka. Sklo do zahrady zapadá i historicky. Roubíčkovi patřili k okruhu lidí, kteří měli k Rothmayerovým blízko, podobně jako fotograf Josef Sudek, sochaři Hana Wichterlová a Bedřich Stefan nebo malíř Andrej Bělocvětov.
Sudek zahradu dobře znal a opakovaně ji fotografoval. Její atmosféra se stala inspirací pro jeho známý cyklus Kouzelná zahrádka. „Právě setkávání přátel, umělců a rodiny bylo pro vilu i její okolí dlouho přirozené,“ uvedla Zlatohlávková.
Na tuto tradici chce Muzeum Prahy navázat. Zahrada bude veřejnosti přístupná zdarma během otvírací doby Rothmayerovy vily, tedy ve dnech, kdy se konají komentované prohlídky domu. Samotná vila zůstává kvůli menšímu interiéru dostupná pouze s průvodcem.
