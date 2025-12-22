Znovu stržená trolej v Roudnici zastavila vlaky. Chystá se evakuace 400 lidí

„V Roudnici nad Labem došlo během jízdy vlaku k poškození sběrače lokomotivy a trakčního vedení,“ informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Správa železnic ve 12:45 obnovila v Roudnici nad L. provoz po jedné koleji. Hasiči budou z vlaku evakuovat asi 400 lidí.
V Roudnici se opravuje Špindlerův most přímo nad hlavní železniční tratí. Kvůli bezpečnosti pracovníků musí strojvedoucí stáhnout před daným úsekem sběrač. Opatření však někteří nerespektují. Jiné řešení se zatím nenašlo.
„Omezení bude možné zrušit až po dokončení oprav mostových polí nad tratí, což je nyní priorita,“ řekla v listopadu Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který stavbu financuje.
Most v Roudnici je kvůli rekonstrukci uzavřený od začátku letošního března pro veškerou dopravu, hotovo má být příští rok na podzim. Správa železnic kvůli opakovaným mimořádným událostem v této stanici zavedla ještě některá nadstandardní opatření – například na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.