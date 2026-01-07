Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím

České dráhy na webu informovaly, že jsou zajištěny náhradní autobusy pro regionální dopravu mezi stanicemi Roudnice nad Labem - Hrobce - Hněvice. Mezinárodní spoje čekaly na obnovení provozu. Zpoždění 30 až 120 minut mohou mít některé rychlíky. Trať je velmi vytížená, jezdí po ní osobní vlaky, rychlíky přes Ústí nad Labem do Chebu i mezinárodní vlaky, které spojují Berlín a Vídeň.
V Roudnici se opravuje Špindlerův most nad hlavní železniční tratí. Kvůli bezpečnosti pracovníků musí strojvedoucí stáhnout před daným úsekem sběrač. Opatření však někteří nerespektují. Jiné řešení se zatím nenašlo.
Omezení bude možné zrušit až po dokončení oprav mostových polí nad tratí, což je nyní priorita. V listopadu to řekla Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který stavbu financuje.
Most v Roudnici je kvůli rekonstrukci uzavřený od začátku loňského března pro veškerou dopravu, hotovo má být letos na podzim. Správa železnic kvůli opakovaným mimořádným událostem v této stanici zavedla ještě některá nadstandardní opatření, například na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.