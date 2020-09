Roušky a respirátory dostanou i invalidé a postižení do 18 let, pošta začne s doručováním v úterý

Praha Roušky a respirátory pro ochranu před koronavirem dostane vedle seniorů nad šedesát let i 170 000 lidí s plným invalidním důchodem a 17 000 zdravotně postižených do 18 let. Respirátory zamíří i k učitelům. O souhlasu vlády s návrhem pomoci pro postižené informovala na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Kabinet záměr dopracuje ve středu, stejně jako návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO) na ochranné pomůcky pro učitele. „Ministr navrhl 620 000 respirátorů pro oranžové regiony,“ řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová. „Vláda souhlasí s mým návrhem na distribuci ochranných pomůcek lidem s handicapem. Roušky s respirátory tedy poputují 170 000 invalidů ve 3. stupni a 17 000 zdravotně postižených mladších 18 let,“ uvedla Maláčová. Plaga žádá o deset respirátorů pro každého učitele a další zaměstnance škol v koronavirem nejpostiženějších regionech. O balíčku pěti roušek a jednoho respirátoru pro seniory nad 60 let rozhodla vláda minulý týden. V pondělí Česká pošta zkompletovala většinu ze tří milionů zásilek. S doručováním začne v úterý. Senioři zásilky dostanou do schránek v místě trvalého bydliště. Jeden respirátor podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nakoupila ČR zhruba za 2,35 dolaru (asi 53 Kč) a roušku za 0,37 centu (8,30 Kč). Balíček pro jednoho seniora tak stojí asi 94 korun. Roušky a respirátory jsou ze zásob zbylých po jarní vlně onemocnění, které jsou skladovány v Opočínku na Pardubicku. Pošta začala kompletovat balíčky pro seniory. Pět roušek a respirátor každému doručí nejdéle do pátku Formálně úřady návrh dopracují do středy. Seniorům začne pošta ochranné pomůcky, každému jeden respirátor a pět roušek, doručovat v úterý.