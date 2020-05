Roušky by se nemusely na veřejných prostranstvích nosit od 25. května, pokud lidé dodrží dvoumetrové rozestupy, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch České televizi. Bude to prosazovat na jednání vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) v neděli řekli, že roušky by mohly být povinné jen v uzavřených prostorech.

Venku by je lidé nosili pouze na doporučení. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) míní, že by lidé roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest nemuseli venku nosit od poloviny června. Podle Babiše by se ale pravidla mohla při příznivém epidemiologickém vývoji uvolnit dříve.