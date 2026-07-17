Ne že bychom se modlili, aby spadla. Nikdo tu plastiku neměl rád, říkají místní

  15:09aktualizováno  15:09
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Uzavřená stezka pod ní, omezení na cyklostezce. To je výsledek ranního zřícení betonové plastiky Rovnováha sochaře Josefa Klimeše na Barrandovském mostě. Místní, které oslovila redaktorka iDNES.cz v Braníku, přijali zkázu desítky let starého díla bez lítosti a větších emocí.

Betonová ramena rovnováhy se téměř symetricky rozlomila. Úlomky suti poprášily přilehlé zábradlí. Pařáty kovové výztuže výhružně trčí do vzduchu.

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
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Lidé se tu zastavovali a ukazovali na místo, kde se ještě před několika hodinami tyčila monumentální Klimešova plastika. Šest metrů výšky, patnáct metrů rozpětí.

Teď tu z ní tyčí jen pahýly směsi betonu a drátů. Rovnováha je pryč. A místním se zdá, že to vůbec nevadí.

„Tu plastiku nikdo neměl rád,“ popsala redaktorce iDNES.cz jedna z místních obyvatelek, která se přišla na místo zkázy podívat v rámci své běžné procházky.

Dívala se překvapeně, o pádu sochy nevěděla. Ale měla jasno o tom, že se jí dílo nelíbilo. „Takže ne, že bychom se modlili, aby spadla. Ale spadla,“ popsala svůj názor. Paní, co jí doprovázela, s tvrzením souhlasila. „Ano, rádi jsme ji neměli,“ potvrdila paní Petra.

Další obyvatelka Braníku, která tu venčila psa, také o pádu sochy nevěděla.

„Zjistila jsem to až teď. O soše jsem ani nevěděla, nemám k ní vztah. Ale nebydlím tu dlouho,“ sdělila. Tradiční cestu s pejskem ale měnit nemusela. To chodci musí jinak nově využít jen okraj přilehlého trávníku, nebo úzkou cestu.

Kolem poledne se podařilo dělníkům úlomky rozpadlé skulptury z cesty odklidit, cyklostezku kolem místa nehody mohou návštěvníci nadále využívat, pouze klikatá zkratka do Braníka je nepřístupná.

Líbila se vám plastika Rovnováha na Barrandovském mostě?

Cyklistům ale opatření cestu příliš nekomplikuje. Dolů mohou sjet po táhlém kopci, který končí u dětského hřiště na Mlejnku. Místem krátce před dvanáctou projížděly jednotky kolařů, zdržení je minimální.

„Žádných omezení jsem si nevšiml,“ vysvětlil pan Jindřich, který se jel zvědavě na rozpadlou plastiku podívat.

S větším omezením se tu chodci setkají jen na na chodníku lemující ulici Na Mlejnku. Policie ohradila bezpečnostními páskami i krátký úsek stezky před bývalou restaurací U Myslivce.

Městská policie uzavřela část komunikace kvůli pádu betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu. (17. července 2026)

Autorem abstraktní plastiky z roku 1990 je sochař Josef Klimeš. Skulptura na předmostí Barrandovského mostu je šest metrů vysoká a přibližně patnáct metrů široká. Brutalistní most komunisté budovali deset let. Krátce se jmenoval Most Antonína Zápotockého.

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Ne že bychom se modlili, aby spadla. Nikdo tu plastiku neměl rád, říkají místní

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