Lhali a ještě u toho moralizovali, zuřil Fiala, když mluvil o chování Pirátů

„Ivan Bartoš nemohl odcházet s pocitem, že je vše v pořádku,“ pokračoval Fiala. Čtyři hodiny po úterní ranní schůzce na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že navrhne prezidentovi Petru Pavlovi, aby Bartoše ke 30. září z vlády odvolal.

„Jednal jsem transparentně, přímo,“ prohlásil Fiala a postěžoval si na šéfa poslaneckého klubu Pirátů. „(Jakub) Michálek mi nezvedl telefon a vykládal o mně lži,“ prohlásil předseda vlády.

Michálek na tiskové konferenci Pirátů tvrdil, že Fiala byl v nekomfortní pozici, když na něj tlačili místopředsedové ODS Zbyněk Stanjura a Martin Kupka, jihočeský hejtman Martin Kuba a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček, že když Bartoše neodvolá, půjde on sám. „Jde o to, aby Piráti nekoukali ODS pod ruce,“ tvrdil Michálek.

„Absolutně odmítám řeči o tom, že jsem jednal pod tlakem údajné schůzky, které se měli zúčastnit pánové Kupka, Stanjura, Skopeček či Kuba. Nikdy se takováto schůzka neuskutečnila,“ ohradil se hned Fiala i další politici občanských demokratů.

„My přece nemůžeme pokračovat, že budeme lidem říkat: ‚Ono se to někdy spraví,‘ když nemáme záruku, že se to spraví. Já jsem tu záruku ztratil. Já jsem dlouhodobě čelil tomu, že nám voliči vyčítají, že některé věci, které jsme slíbili, dlouho trvají, nebo se nedaří. Hlavní a skoro vlajkovou lodí toho, co se nedaří, byla digitalizace stavebního řízení. Já jsem měl skoro jistotu, že pod vedením Bartoše se to opravit nepodaří,“ říká předseda ODS.

„Rozhodli se k něčemu, k čemu jsem je nenutil, netlačil, nevyzýval, k čemu je netlačil nikdo z vládní koalice,“ komentoval premiér to, že mu Bartoš při jednání vlády oznámil, že Piráti odcházejí z kabinetu.

Na otázku, zda nabídl nebo nabídne ministrovi zahraničí Janu Lipavskému, aby pokračoval ve funkci, až Piráti z vlády odejdou a Lipavský stranu opustí, jak deklaroval, odvětil: „Nepředbíhejme, já jsem s Janem Lipavským v kontaktu. Je výborný ministr zahraničí a to je důležité sdělení.“

Fiala řekl, že chce mít v řádu dnů definitivní podobu vládní změny.