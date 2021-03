Rozdíly v citlivosti antigenních testů nás opravdu zarazily, říká biochemik. Do firem se podle něj nehodí

Doporučení lidem, jaké antigenní testy mají nebo nemají kupovat, by měly vydat státní instituce a uznané laboratoře, míní biochemik Zdeněk Hostomský, který je ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Jeho ústav nedávno upozornil na odlišnou kvalitu antigenních testů. Vědci ve studii porovnávali 13 testů od různých výrobců, jež jsou dostupné na českém trhu. Ukázalo se, že mezi nimi jsou až stonásobné rozdíly v citlivosti.

Lidovky.cz: Studie vědců z Ústavu organické chemie a biochemie porovnávala celkem třináct antigenních testů od různých výrobců. Šlo o testy, které jsou běžně dostupné v supermarketech?

Některé už možná jsou, ale jistě ne všechny. Část testů je volně dostupná na českém trhu a naši vědci je normálně zakoupili na internetu či u distributorů, část jsme obdrželi od zájemců, kteří je chtěli začít používat. Od každého jsme měli přibližně 40 kusů, abychom je mohli objektivně porovnat.

Lidovky.cz: Dle jakého klíče jste vybírali?

Vybírali jsme je podle dostupnosti, ale zčásti jsme také reagovali na žádost o prověření. Většinou se jedná o antigenní testy, které si lidé mohou udělat sami doma a při nichž si odebírají vzorek z přední části nosu. V jednom případě šlo o test, který je založený na výtěru z nosohltanu a není určen k samoodběru.

Lidovky.cz: Studie ukazuje, že nejlépe dopadl Flowflex, který prodává třeba Kaufland. Doporučil byste lidem tento test?

Nešlo nám o to, před konkrétními testy varovat či je doporučovat, ale chtěli jsme vyvinout metodiku umožňující různé produkty snadno porovnat. Tato metodika je nyní k dispozici i dalším institucím pro případné masovější prověřování testů. Každopádně nás opravdu zarazilo, že rozdíly v citlivosti, tedy v limitu detekce, jsou až stonásobné.

Lidovky.cz: Čím to je, že testy jsou natolik rozdílné? Znamená to, že někteří výrobci zkrátka málo investovali do kvality?

V první řadě si musíme uvědomit, že antigenní testy jsou určené hlavně pro příznakové jedince. I podle toho je firmy vyrobily. Mají pomoci rozpoznat, jestli lidé s akutními symptomy mají covid, či ne. Takový člověk má totiž zpravidla velmi vysokou hladinu viru, takže většina antigenních testů nákazu odhalí. Hodí se do ordinací, aby doktor mohl rychle zjistit, jestli jeho nemocný pacient má koronavirus. Antigenní testy nebyly vyrobeny proto, aby se s nimi plošně testovalo. Proto bych výrobce ani nevinil, není to jejich chyba. Původně si mysleli, že testy jsou pro pacienty, kteří mají opravdu potíže, kašlou, mají teplotu a potřebují jen covid potvrdit.

Lidovky.cz: Takže antigenní testy nedoporučujete pro plošné testování populace?

Jsem k tomu skeptický, takže ne. A to ani ve firmách, kde stát antigenní testy povinně nařídil. Bezpříznakoví jedinci mohou mít minimální množství viru, test je neodhalí. Nebezpečí je i v tom, že firmy se mohou dle toho zařídit. Pokud nechtějí provoz omezit, objednají antigenní test, jenž je velice necitlivý. Tím pádem minimalizují počet lidí, kteří musejí do karantény. Nicméně my jsme naši studii vůbec nekoncipovali tak, že chceme vydávat doporučení, co si lidé mají a nemají kupovat. Zajímalo nás to z vědeckého hlediska a byli jsme skutečně překvapeni.

K plošnému testování zaměstnanců je ideální PCR test, jehož výsledek má výpovědní hodnotu i několik dní po provedení. Je ale pravda, že tato metoda trvá delší dobu. Odběry se musí poslat do laboratoře, kde se vyhodnotí, výsledek tedy víte s několikahodinovým zpožděním. U antigenních testů máte tu výhodu, že výsledek víte za patnáct minut. Proto se také hodí do ordinací pro rychlé testování pacientů s příznaky.

Lidovky.cz: Antigenní test si vyhodnotí sám testovaný. Jak moc je těžké výsledek správně přečíst?

Podle nás je vhodné lidi zaškolit, aby uměli výsledek správně číst. Když je někdo nezkušený, může svůj test vyhodnotit jako negativní, i když je třeba pozitivní. Lidské oko je jedinečné a čtení výsledku subjektivní.

Lidovky.cz: Oslovilo vás kvůli závěrům vaší studie ministerstvo zdravotnictví?

Oficiální komunikace či spolupráce mezi ústavem a ministerstvem není, ale výsledky studie jsme samozřejmě ministerstvu předali a lidé z resortu s vědci komunikují. Závěry studie máme také volně dostupné na našich stránkách, takže si je může kdokoliv volně přečíst. Pokud jde o nějaké rozsáhlejší porovnání testů, měly by aktivitu vyvinout státní instituce a uznané laboratoře, které by mohly poskytnout skutečné doporučení úřadům, firmám i občanům. My nemáme tu autoritu, abychom lidem říkali, co mají a nemají kupovat.