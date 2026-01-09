Kdy zaplatit rozhlasové a televizní poplatky v roce 2026? Přehled termínů

Zuzana Stiboříková
  6:53
Rozhlasové a televizní poplatky mají přesně stanovené datum splatnosti, a to i v případě, že jste si zvolili roční, pololetní nebo měsíční platbu. Kdy zaplatit roční poplatky za rozhlas a televizi?
Sledování televize - ilustrační foto

Sledování televize - ilustrační foto | foto: Shutterstock

Od května 2025 platí nová pravidla pro placení koncesionářských poplatků. Novela zákona č. 348/2005 Sb. zvýšila televizní poplatek na 150 korun a rozhlasový poplatek na 55 korun. Současně se rozšířil počet poplatníků a změnila pravidla pro firmy a OSVČ. Poplatníky jsou fyzické i právnické osoby, které vlastní televizi, rádio, ale i mobilní telefon, tablet, stolní počítač a notebook připojený k internetu.

Kdy zaplatit poplatky za rozhlas a televizi?

Pokud poplatník zvolil roční úhradu, musí být částka připsána na účet České televize a Českého rozhlasu nejpozději do 15. ledna 2026.

Všichni noví poplatníci se musí přihlásit do 15. dne měsíce, kdy se poplatníky stali, a následně poplatky uhradit do 15. dne každého měsíce (u měsíční platby). V případě čtvrtletní či pololetní platby do 15. dne prvního měsíce daného období.

Přehledně: výše a splatnost poplatků za rozhlas a televizi
Datum a výše nového poplatku od 1. květnaRozhlasTelevizeCelkem
Měsíční vždy do 15. dne daného měsíce55150205
Čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října165450615
Pololetní do 15. ledna a 15. července3309001 230
Roční do 15. ledna6601 8002 460

Kde upravit interval plateb?

Platební metodu i intervaly plateb (měsíční, čtvrtletní, roční) si poplatník může nastavit v Účtu poplatníka na webových stránkách České televize (ČT) i Českého rozhlasu (ČRo). V případě nesrovnalostí ČT i ČRo vyzývají poplatníky k doplacení nové výše poplatku. Ze zákona mají totiž veřejnoprávní média právo požádat dodavatele elektřiny o informace o odběratelích. Od Nového roku si mohou také vyžádat data od České správy sociálního zabezpečení. Na základě informací od dodavatele energií a ČSSZ budou ověřovat stav plateb a poplatníky následně upomínat.

Roční poplatek za televizi a rozhlas se nesmí hradit kdykoliv. Letošní termín se blíží

Poplatek je možné uhradit:

  • trvalým bankovním příkazem,
  • platební kartou a metodami s ní spojenými (Apple Pay a Google Pay),
  • expresním bankovním převodem,
  • přes SIPO.

Mohlo by vás zajímat:

Kdo je povinen platit televizní a rozhlasové poplatky?

Poplatníkem je každá fyzická i právnická osoba, která vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač, tedy televizi, rádio, ale i mobilní telefon, počítač, notebook či tablet s připojením k internetu.

  • Studenti se registrovat nemusí, protože podle zákona tvoří s rodiči společnou domácnost do doby, než se dokážou sami živit. Pokud už se student živí sám a vlastní přijímač, musí uhradit poplatek, případně požádat o osvobození, pokud nevydělává více než 2,15 násobek životního minima. Kdy musí studenti a spolubydlící platit každý zvlášť?
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.