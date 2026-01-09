Od května 2025 platí nová pravidla pro placení koncesionářských poplatků. Novela zákona č. 348/2005 Sb. zvýšila televizní poplatek na 150 korun a rozhlasový poplatek na 55 korun. Současně se rozšířil počet poplatníků a změnila pravidla pro firmy a OSVČ. Poplatníky jsou fyzické i právnické osoby, které vlastní televizi, rádio, ale i mobilní telefon, tablet, stolní počítač a notebook připojený k internetu.
Kdy zaplatit poplatky za rozhlas a televizi?
Pokud poplatník zvolil roční úhradu, musí být částka připsána na účet České televize a Českého rozhlasu nejpozději do 15. ledna 2026.
Všichni noví poplatníci se musí přihlásit do 15. dne měsíce, kdy se poplatníky stali, a následně poplatky uhradit do 15. dne každého měsíce (u měsíční platby). V případě čtvrtletní či pololetní platby do 15. dne prvního měsíce daného období.
|Datum a výše nového poplatku od 1. května
|Rozhlas
|Televize
|Celkem
|Měsíční vždy do 15. dne daného měsíce
|55
|150
|205
|Čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října
|165
|450
|615
|Pololetní do 15. ledna a 15. července
|330
|900
|1 230
|Roční do 15. ledna
|660
|1 800
|2 460
Kde upravit interval plateb?
Platební metodu i intervaly plateb (měsíční, čtvrtletní, roční) si poplatník může nastavit v Účtu poplatníka na webových stránkách České televize (ČT) i Českého rozhlasu (ČRo). V případě nesrovnalostí ČT i ČRo vyzývají poplatníky k doplacení nové výše poplatku. Ze zákona mají totiž veřejnoprávní média právo požádat dodavatele elektřiny o informace o odběratelích. Od Nového roku si mohou také vyžádat data od České správy sociálního zabezpečení. Na základě informací od dodavatele energií a ČSSZ budou ověřovat stav plateb a poplatníky následně upomínat.
Poplatek je možné uhradit:
- trvalým bankovním příkazem,
- platební kartou a metodami s ní spojenými (Apple Pay a Google Pay),
- expresním bankovním převodem,
- přes SIPO.
Mohlo by vás zajímat:
Kdo je povinen platit televizní a rozhlasové poplatky?
Poplatníkem je každá fyzická i právnická osoba, která vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač, tedy televizi, rádio, ale i mobilní telefon, počítač, notebook či tablet s připojením k internetu.