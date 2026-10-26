Rozhlasové a televizní poplatky skončí, prohlásil kategoricky Macinka

Termín hlasování o návrhu ve 04:36, jak to kritizuje opozice a část společnosti, označil za moment, ve kterém by si konečně někteří mohli uvědomit, že před rokem prohráli ve volbách a měli by pochopit, že vládní koalice chce pracovat.
Pokud se emoce neuklidní, mohou vést podle šéfa Motorisů sobě k občanské válce. Protesty z pátku na sobotu podle něj nebyly adekvátní. Nezávislost médií podle Macinky ohrožena není. Akce proti přijetí zákona podle něj vedou organizovaní aktivisté, kteří lžou lidem.
Lidé mají právo protestovat, nic to nezmění. My to prosadíme, prohlásil Babiš
„Měli jsme to v programu, slíbili jsme to lidem a ten návrh nestáhneme,“ prohlásil už brzy ráno před odletem do Alžírska premiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Lidé mají právo demonstrovat, je to zbytečné, nic to nezmění, my to prosadíme. Máme to v programovém prohlášení vlády,“ dodal Babiš.
O tom, jaký přesně zvolí postup koalice ve Sněmovně, věděl jen velmi omezený okruh lidí, uvedla po jednání vlády vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.
„Určitě nebyl součástí toho čas,“ odvětila na otázku iDNES.cz, zda součástí dohody o postupu vládní koalice byl i čas hlasování v sobotu těsně po půl páté ráno, přesně v 4:36, což navrhl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
„Způsob projednávání tak důležitého zákona – tedy jeho neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování – podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů,“ kritizoval počínání koalice na sociální síti X prezident Petr Pavel.
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků zatím jen v prvním čtení. Hlasovalo se v sobotu po půl páté ráno, což na návrh předsedy Sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.
Domácnosti nyní platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje také na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.