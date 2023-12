Dalo se střílet dříve. České jednotky ve srovnání s USA málo trénují, říká bývalý elitní policista k zásahu

Lidovky.cz: Jak podle vás proběhl zásah policie na Filozofické fakultě?

Myslím si, že policie odvedla dobrou práci. Byly tam prvosledové jednotky, které vběhly do baráku a střelce se snažily zneškodnit nebo izolovat. Jsem přesvědčen, že jejich včasný zákrok zamezil dalším ztrátám na životech.

Lumír Němec (1965) Poručík ve výslužbě, vede soukromou bezpečnostní agenturu

V letech 2007 až 2008 velel operačnímu družstvu speciální jednotky SOG v Afghánistánu

Zúčastnil se také misí v Iráku (2004) a Kosovu (2005), kde působil v rámci Útvaru rychlého nasazení Policie ČR (takzvaná Urna)

V roce 2015 se podílel na výcviku speciálních jednotek kurdské policie v syrské Rojavě

Lidovky.cz: Jedno sporné místo tam ale bylo. Existuje asi pětiminutové video, kde se střelec volně prochází po ochozu a střílí po lidech. Kriminalisté ze začátku jeho palbu neopětují…

Viděl jsem jen část toho videa. Vyhodnotit si to musí každý policista přímo na místě. Podle mých informací byli vyzbrojení krátkými zbraněmi. Pistolí jste schopni střílet na 50 metrů, na 100 metrů už se trefí málokdo. Je ale pravda, že kdyby vedli nějakou palbu, třeba krycí, tak by toho člověka alespoň otravovali. Mohli by ho přibýt k zemi a on by musel nějakým způsobem reagovat. Ale opět říkám, že se to takto z dálky špatně hodnotí. Ten člověk byl vyzbrojený dlouhou zbraní s optikou a ti chlapi by proti němu měli v otevřeném terénu minimální šanci. Prostě to vnímali takto a rozhodli se tak, jak se rozhodli. Oni byli na rozdíl od nás na místě.

Lidovky.cz: Zajímá mě váš subjektivní názor. Kdybyste tam byl vy, měl byste pistoli Glock, ráže devět milimetrů – střílel byste?