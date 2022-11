Ukrajinci si sáhli na dno. Ani Rusové už nemají kde brát, budou muset opět mobilizovat, říká exšéf armády Šedivý

„To, co nám Ukrajinci říkají, nelze brát jako úplnou pravdu,“ uvedl Šedivý v rozhovoru pro Lidovky.cz. „Obě strany jsou nyní výrazně vyčerpané. Svědčí o tom i fakt, že Kyjev zastavil ofenzivu na severu v Charkovské oblasti a není schopen ani plně odrazit útok směrem na Bachmut. Na jihu to nebylo dobytí Chersonu, ale ve skutečnosti Rusové odešli,“ dodal.

Ztráty se již na obou stranách vyšplhaly až ke 100 tisícům vojáků. Pro Vladimira Putina je to zlé, na jaře bude podle Šedivého muset znovu mobilizovat, což pro něj může být i politicky nepříjemné. Pro Ukrajince je to ale zrovna tak kritické. Pokud by chtěl znovu mobilizovat Volodomyr Zelenskyj, dost možná už nebude mít kde brát, řekl Šedivý.

Lidovky.cz: Nezdá se, že by jedna či druhá strana byla ochotna válku zastavit, vyjednávat. Z vojenského hlediska, co je pro Ukrajince nyní nejracionálnějším krokem? Pokračovat na jihu?

Ukrajinci musí směřovat tam, kde to má pro ně nějaký smysl. Víme moc dobře, že Rusové se snaží zkonsolidovat sever (Charkovskou oblast – pozn. red.). Ta chyba, kterou učinili, že ho nechali relativně volný a obsazený slabými jednotkami, se jim vymstila. Nyní je ale vidět, jak se tam fronta stabilizuje.

Pro budoucnost budou rozhodující dva body. Ten první je Putinův počáteční příkaz ovládnout Donbas, tedy Doněckou a Luhanskou republiku v původních hranicích. To je zřejmě hlavním cílem Rusů i v současnosti. Proto stále bojují o Bachmut a snaží se dostat do hloubky. Proti tomu jde rozhodnutí Zelenského o vyhnání Rusů z celého území Ukrajiny včetně Krymu. Krym je podle mě kamenem úrazu.

Toto jsou zcela neslučitelné požadavky, které není možné sladit, aby se dalo jednat. Myslím, že rozhodne až situace na bojišti. Jakmile se obě strany vyčerpají a jedna i druhá dojdou k závěru, že nejsou schopny dosáhnout nějakého posunu strategického významu.

Lidovky.cz: Ohledně postupu na Krym existují dvě prognózy, americká je docela optimistická, Britové jsou trochu skeptičtější. Jak to vidíte vy?