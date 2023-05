Škrtejme dotace, nechutně bobtnají, říká ekonomický expert vládní ODS Jan Skopeček

Člen výkonné rady ODS Jan Skopeček (42) býval svého času poradcem exprezidenta Václava Klause. V minulém volebním období, kdy jeho strana dlela v opozici, si v dolní komoře vydobyl post místopředsedy rozpočtového výboru. Po vítězných volbách před dvěma lety nevstoupil, jak by leckdo očekával, do Fialovy vlády, ale stal se místopředsedou sněmovny.

Lidovky.cz: Často zaznívá, že jestli konsolidačnímu balíčku něco neprospívá, tak je to vypouštění jeho kusých částí, které mají otestovat reakci veřejnosti...

Samozřejmě, že mu to neprospívá. Musím ovšem bránit vlastní politickou stranu, protože od nás do médií podle mého nic cíleně neuniká. Nevím, odkud to bylo, ale ti, kteří to způsobili, musí chápat, že to přináší celé vládě, a tedy i jednotlivým koaličním stranám, velké politické náklady. Opozici to umožňuje vytvářet dojem, že vláda v hledání kompromisu postupuje chaoticky. Asi nebudeme s finálním kompromisem, kterým konsolidační balíček bude, v rámci koalice nikdo spokojen na 100 procent a všichni budeme nad některými jeho součástmi skřípat zuby. Je ale kontraproduktivní si působit politické náklady ještě předtím, než je konsolidační balíček dohodnut a z logiky věci nepopulární opatření představena veřejnosti. Neviním nikoho, jen apeluji na to, že do médií se má nyní chodit vysvětlovat, v jak zoufalém stavu veřejné finance jsou, proč je konsolidace nutná, že má jit dominantně o snižování výdajů, a vedle toho je třeba na úrovni vlády a vedení koaličních stran co nejrychleji dospět k dohodě a balíček co nejrychleji představit.